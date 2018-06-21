Медведев хочет дать гарантии работы пенсионерам

Глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с депутатами Госдумы, представителями администрации президента и партии «Единая Россия» предложения по изменению пенсионного законодательства.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению.

Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике пообещал рассмотреть изменения в пенсионное законодательство после 18 июля, после обсуждения в регионах в течение месяца.

На прошлой неделе правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.