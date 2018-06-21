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20 июня возле Старого универмага нашёлся ключ с надписью САЗАР

На ключе выдавлено САЗАР. Звонить по т.8-913-741-31-24.

21.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
20 июня возле Старого Универмага нашёлся ключ. На ключе выдавлено САЗАР. Звонить по т.8-913-741-31-24.


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