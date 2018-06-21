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Убивший полицейских задержан через 12 лет после первого преступления в Новосибирске

Находясь в розыске с 2006 года, подозреваемый в 2013-м стрелял в сотрудников ППС — одного ранил, одного убил. Дело передано в суд.

21.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Убивший полицейских задержан через 12 лет после первого преступления в Новосибирске

Подозреваемому в расстреле полицейских грозят большие сроки заключения

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в среду в региональном управлении СКР.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

— По версии следствия, 19 декабря 2006 в вечернее время мужчина, в отношении которого расследовано уголовное дело, с иными лицами, находясь около дома № 20 по ул. Киевской в Ленинском районе Новосибирска, группой лиц причинили мужчине тяжкий вред здоровью, в результате чего последний скончался в ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница №34», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, мужчина, в отношении которого расследовано уголовное дело, будучи не осужденным за совершение этого преступления и объявленным в розыск, находясь 21 марта 2013 около 2 часов ночи, вблизи дома №2/1 по ул. Столетова в Калининском районе Новосибирска, произвел из неустановленного огнестрельного оружия выстрел в сотрудника отдельной роты ППСП отдела полиции № 4 «Калининский» УМВД России по Новосибирску, причинив огнестрельное ранение, от которого последний скончался через непродолжительный промежуток времени.

После этого, находясь у дома №22 по ул. Макаренко в Калининском районе Новосибирска, из того же огнестрельного оружия произвел выстрел в преследующего его сотрудника отдельной роты ППСП отдела полиции № 4 «Калининский» УМВД России по Новосибирску, в результате чего последний получил огнестрельное ранение брюшной полости, которое оценено как тяжкий вред его здоровью.

В июле 2017 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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