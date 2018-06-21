Пора на пикник!

Лето — это чудесное время, когда можно с удовольствием погреться на солнышке и забыть обо всех заботах. Главное, не забыть все самое необходимое для пикника!
Сколько раз вы собирались на пикник и сколько раз что-то забывали? Чтобы не попасть в досадную ситуацию, перед поездкой составьте подробный список и регулярно сверяйтесь с ним.
В перечень обязательных для пикника вещей включены следующие:
• ножи, консервный нож, разделочные доски;
• одноразовая или пластиковая посуда,
а также посуда для салатов и тарелки для нарезок;
• вилки, ложки, лопатка для жарки мяса;
• мангал, шампуры и сетки;
• спички или зажигалки, угли или дрова;
• одноразовые скатерти, складная мебель (при необходимости);
• аптечка, спрей или крем от солнца, средства против насекомых;
• пакеты для мусора; • теплая одежда.
Отдельного разговора заслуживает посуда для пикника. Она должна сохранить первоначальный вид блюд, а также не допустить их порчи. Лучше других с этой задачей справляются обычные пищевые контейнеры с плотной крышкой.
• Старайтесь каждый продукт складывать в отдельный герметичный контейнер. Не нужно смешивать между собой сырную или колбасную нарезку с овощами — так еда испортится гораздо быстрее.
• Если что-то из меню вы готовите дома, необходимо позаботиться о сохранности тепла горячих блюд. Для этого достаточно обратиться к помощи обычной фольги. Сложнее дело обстоит с блюдами, которые требуют прохладного температурного режима. Если у вас нет мини-холодильника, его можно соорудить самостоятельно. Поставьте контейнеры с едой в большую сумку, а между ними положите заранее заготовленные бутылки со льдом.
• Часто на пикник готовят бутерброды. Лучше собрать все ингредиенты непосредственно перед подачей, но, если дачный домик не предусматривает полноценного места для готовки, следует позаботиться о транспортировке. Для того чтобы хлеб не отмок от начинки, заверните каждый бутерброд сначала в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. Бумага впитает излишнюю влагу и жир, и блюдо благополучно переживет путешествие на дачу.
Обязательно возьмите с собой аптечку, которая поможет в экстренных ситуациях. В ее состав должны входить следующие компоненты:
• обеззараживающие средства: йод, зеленка, перекись водорода;
• стерильный бинт, пластырь, жгут и ножницы;
• средства защиты от солнца;
• болеутоляющие и жаропонижающие препараты;
• активированный уголь и препараты от расстройства желудка;
• антигистаминные препараты.
Весь смысл пикника заключается в принятии пищи на свежем воздухе, а значит, еда — это главный герой, которому следует уделить пристальное внимание. Размеры меню и сложность блюд будут зависеть от количества свободного времени и вашего желания. Если предложение устроить пикник возникло внезапно, вполне можно обойтись незамысловатой сырной, мясной и овощной нарезкой, хлебом или несладкими булочками, а также замаринованным мясом, которое можно найти во многих продуктовых магазинах.
1. Шашлык
2. Овощи и грибы на гриле
3. Свежая зелень и овощи, фрукты
4. Бутерброды
5. Сладкая выпечка и конфеты
Просто и вкусно!
• Смешайте половину стакана соевого соуса с таким же объемом оливкового масла, добавьте немного перца. В готовый маринад погрузите 1 кг шампиньонов и поставьте на ночь в холодильник. Поджарьте грибы на решетке или на шампурах.
• Предварительно замаринуйте куриную грудку в соевом соусе и меде, на пикнике поджарьте ее на огне. Уложите кусочки грудки на лаваш, предварительно смазанный майонезом, добавьте нарезанный помидор, грибы, свежий лук и немного сыра. Аккуратно заверните рулетик и поджарьте на решетке для мангала.
• Запеките 500 гр. картофеля в фольге, дайте остыть и затем нарежьте небольшими кубиками. Добавьте половину пучка редиса, несколько стеблей зеленого лука и 5-7 измельченных грецких орехов. Заправьте салат соусом из трех столовых ложек лимонного сока, четырех столовых ложек оливкового масла, чайной ложки меда и чайной ложки горчицы.
на правах рекламы
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.