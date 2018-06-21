Пора на пикник!

Посуда для пикника

Отдельного разговора заслуживает посуда для пикника. Она должна сохранить первоначальный вид блюд, а также не допустить их порчи. Лучше других с этой задачей справляются обычные пищевые контейнеры с плотной крышкой.

• Старайтесь каждый продукт складывать в отдельный герметичный контейнер. Не нужно смешивать между собой сырную или колбасную нарезку с овощами — так еда испортится гораздо быстрее.

• Если что-то из меню вы готовите дома, необходимо позаботиться о сохранности тепла горячих блюд. Для этого достаточно обратиться к помощи обычной фольги. Сложнее дело обстоит с блюдами, которые требуют прохладного температурного режима. Если у вас нет мини-холодильника, его можно соорудить самостоятельно. Поставьте контейнеры с едой в большую сумку, а между ними положите заранее заготовленные бутылки со льдом.