И почему говорят, что исчезло бесплатное образование? Его много!

В последние годы все чаще звучат фразы «сокращается бесплатное высшее образование» и «в России осталось только платное высшее образование».
Отчасти это, конечно, связано с прошедшими президентскими выборами в РФ и разумеется источниками были «оппозиционеры» (наверняка многие помнят этот график и слова Навального о том, как же все плохо на самом деле).
Сейчас начинается приемная кампания в ВУЗы страны, и можно посмотреть на некоторые факты.
Факт 1: в Новосибирской области обеспеченность бюджетными местами выпускников школ составляет 83,5% (неожиданно, правда?)
— 12 210 бюджетных мест для первокурсников (https://news.ngs.ru/more/62738731/)
— количество выпускников 11-х классов можно оценить в 14 613 (http://minobr.nso.ru/news/7439)
Да, конечно это недостаточно объективно: ведь есть много приезжих из других областей и они составляют неслабую конкуренцию выпускникам в НСО. Поэтому надо смотреть шире – например вся Россия.
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