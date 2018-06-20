И почему говорят, что исчезло бесплатное образование? Его много!

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В последние годы все чаще звучат фразы «сокращается бесплатное высшее образование» и «в России осталось только платное высшее образование».

Отчасти это, конечно, связано с прошедшими президентскими выборами в РФ и разумеется источниками были «оппозиционеры» (наверняка многие помнят этот график и слова Навального о том, как же все плохо на самом деле).

Сейчас начинается приемная кампания в ВУЗы страны, и можно посмотреть на некоторые факты.

Факт 1: в Новосибирской области обеспеченность бюджетными местами выпускников школ составляет 83,5% (неожиданно, правда?)

— 12 210 бюджетных мест для первокурсников (https://news.ngs.ru/more/62738731/)

— количество выпускников 11-х классов можно оценить в 14 613 (http://minobr.nso.ru/news/7439)

Да, конечно это недостаточно объективно: ведь есть много приезжих из других областей и они составляют неслабую конкуренцию выпускникам в НСО. Поэтому надо смотреть шире – например вся Россия.

Факт 2: В 2017 году обеспеченность бюджетными местами выпускников школ в РФ составляло 41,6%

— 298 000 бюджетных мест для первокурсников (https://pronedra.ru/kolichestvo-byudzhetnyih-mest-v-v..)

— количество выпускников 11-х классов 716 000 (https://www.m24.ru/articles/obrazovanie/08082017/148534)

Факт 3: В 2018 году количество бюджетных мест в ВУЗах увеличивается на 17 000 и составит 315 000 (все про тот же бакалавриат разумеется).

Ну и вопрос: неужели обеспечение более 40% выпускников школ бесплатных высшим образованием кому-то кажется недостаточным?