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Купила квартиры для переселенцев за 29 млн рублей у ИП Голубева власть Бердска

Уже в июле 27 семей из аварийной двухэтажки на ул. Ленина переедут в новостройку в микрорайоне Белокаменном. Чтобы площади соответствовали, городу пришлось добавить денег.

20.06.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Купила квартиры для переселенцев за 29 млн рублей у ИП Голубева власть Бердска

—Единственный дом, который расселят в Бердске в 2018 году

19 июня подвели итоги электронного аукцион по выбору застройщика, который предоставит квартиры для переселенцев из аварийного дома. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2018 году в городе расселят только один дом — двухэтажку №118 на ул. Ленина.

Как рассказала вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова, аукцион выиграл ИП Голубев, который был единственным участником.

— Покупаем 25 однокомнатных и две двухкомнатных квартиры общей площадью 767,3 кв. метра. 17,4 млн рублей предоставила область и 11,5 млн — средства местного бюджета. Первоначально город выделил на эти цели 3,3 млн в рамках софинансирования по программе расселения аварийного жилья. Но потом добавили еще 8,2 млн рублей, чтобы площадь соответствовала, чтобы люди переехали в полноценные квартиры — туалеты, кухни, прихожие, все должно соответствовать СНиПам, — уточнила Жанна Сергеевна, напомнив, что дополнительные средства согласованы депутатами на сессии.

Переселенцы получат квартиры в 9-этажном доме микрорайона Белокаменного, сданном в эксплуатацию в апреле 2018 году — ул. Ключевая. По словам вице-мэра, люди смогут переехать уже в июле этого года. Квартиры к тому времени будут полностью готовы для проживания со 100-процентной отделкой — сданы под ключ. Площадь самой большой квартиры 36 кв. метров. Самой маленькой – 20,6 квадратов.

Жанна Шурова исключает ситуацию недовольства новоселов, как это было в 2014 году, когда переселенцы из барака №22 на ул. Первомайской отказались переезжать в «стойла для коров» в дом Белокаменного, тоже построенные Виктором Голубевым. Никаких гипсокартонных перегородок, делающих «двушку» из однокомнатный квартиры на этот раз нет.

— Все квартиры полноценные, — заверила Жанна Сергеевна, подчеркнув, что переселенцы не против уехать из аварийного дома. — В Белокаменном развитая инфраструктура, ходит общественный транспорт.

Кроме того, благодаря помощи врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову Бердску удалось купить не две, как планировалось ранее, а пять квартир детям-сиротам за 6,6 млн рублей. Глава региона решил выделить дополнительные деньги. Каждый из бывших детдомовцев получит жилплощадь не менее 30 кв. метров в новостройке с отделкой и сантехникой.

Вице-мэр Бердска по экономразвитию Жанна Шурова отмечает внимательное отношение областной власти и лично Андрея Травникова к проблемам Бердска и благодарит главу региона за действенное участие в судьбе города и благополучии бердчан.


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