Недоступен телефон 02 в полиции Бердска
Закрыл пришкольный лагерь из-за опасной воды Роспотребнадзор в Бердске
Ликвидировать наводнение не помогает прочистка дренажных канав в Бердске
Бардак в сборных детсадовских группах проверяют чиновники Бердска
Вазу Колчака и спасшую жизнь икону представили в музее Бердске
Путин готовит второе послание народу
Легендарная «полуторка» приедет в загородные лагеря Бердска
От 11 бумажных учебников избавятся школы России
Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод
Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»
Ещё Проценко обещал разобраться, пока не снесли. Новый начальник, на вас надежда
0 0