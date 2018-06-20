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Недоступен телефон 02 в полиции Бердска

Полицейские советуют передавать сообщения по номеру 112. Все поступившие заявки сотрудники правопорядка отрабатывают.

20.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Недоступен телефон 02 в полиции Бердска

Бердчане часто прибегают к помощи полицейских, даже когда не могут призвать к порядку шумных соседей

 

Не могут дозвониться в полицию по телефону 02 жители Бердска. На это они нередко жалуются депутатам своих округов. Претензии избирателей народные избранники передали заместителю начальника МВД по Бердску Сергею Волгину на информационном часе в горадминистрации.

— Жители жалуются: телефон 02 не отвечает. Мы из совета депутатов звонили по 02, когда в «Сибиряке» деревья вырубали, никто трубку не брал. Мы дозвонились только через 112. Какое это взаимодействие с населением? — возмутилась депутат Белова.

По словам Сергея Волгина, проблема дозвониться по телефону 02 действительно существует. Но по телефону 112 можно дозвониться без проблем, и все поступившие заявки отрабатываются, отметил полицейский.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ещё Проценко обещал разобраться, пока не снесли. Новый начальник, на вас надежда

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