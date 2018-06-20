Недоступен телефон 02 в полиции Бердска

Не могут дозвониться в полицию по телефону 02 жители Бердска. На это они нередко жалуются депутатам своих округов. Претензии избирателей народные избранники передали заместителю начальника МВД по Бердску Сергею Волгину на информационном часе в горадминистрации.

— Жители жалуются: телефон 02 не отвечает. Мы из совета депутатов звонили по 02, когда в «Сибиряке» деревья вырубали, никто трубку не брал. Мы дозвонились только через 112. Какое это взаимодействие с населением? — возмутилась депутат Белова.

По словам Сергея Волгина, проблема дозвониться по телефону 02 действительно существует. Но по телефону 112 можно дозвониться без проблем, и все поступившие заявки отрабатываются, отметил полицейский.