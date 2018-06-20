Закрыл пришкольный лагерь из-за опасной воды Роспотребнадзор в Бердске

В среду, 20 июня, за неделю до окончания сезона закрылась пришкольная площадка в школе №1 Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали родители школьников, которые были вынуждены собрать вещи и проститься с друзьями и педагогами.

Мамы очень сожалеют об этом, поскольку учеников младших классов днем, когда родители на работе, деть некуда.

— На сказали сегодня, что Роспотребнадзор закрыл площадку в связи с плохой водой. Правда, пообещали вернуть деньги за неиспользованные дни. Но дело совсем не в деньгах. Что делать с детьми? Днем одних дома оставлять? — переживает Александра.

Попасть в летний лагерь школы №1 сложно — всегда желающих больше, чем набирают. Ведь это удобно — дети заняты, накормлены, опытные педагоги за ними не только присматривают, но и воспитывают, обучают. Стоимость путевки на 24 дня составляет 6 тыс. рублей, половина из которых за питание, половина — на экскурсии и всевозможные развлечения.

Воспитатель площадки Ирина Кирьянова и завуч «первой» школы Вадим Маскин подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» о проверке Роспотребнадзора и закрытии летнего пришкольного лагеря из-за опасной воды. По словам Ирины Борисовны, ни один ребенок не пострадал.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского управления образования Жанна Тузова, информация от Роспотребнадзора поступила в 16.20. Об инциденте немедленно поставили в известность мэра Евгения Шестернина. Руководство города сейчас ищет причину загрязнения воды в школе и решает, как исправить ситуацию.

— Роспотребнадзор дал заключение, что вода в школе не соответствует санитарным нормам. В связи с этим мы вынуждены были приостановить деятельность лагеря с дневным пребыванием. Ради безопасности детей сезон в этом лагере закончился несколько раньше, чем в других школах. Мы не можем рисковать здоровьем детей. С завтрашнего дня (с 21 июня — прим. ред.) лагерь уже работать не будет. Составлен план мероприятий по устранению всех моментов, которые возникли с холодным водоснабжением. С завтрашнего дня все службы будут работать в аварийном режиме для того, что привести воду в соответствие СанПиНам, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.

По ее словам. в остальных бердских школах летние лагеря дневного пребывания работают в обычном режиме. Сезон, начавшийся 4 июня, завершится 28 июня. В школе №1 деньги за неиспользованные дни вернут.

— Мы обязательно сделаем перерасчет родительской оплаты, — заявила Жанна Тузова.

Она, говорит, впервые за многие годы работы в сфере образования столкнулась с подобной ситуацией:

— Все специалисты — и Комбината бытовых услуг, и школы — будут сейчас работать над тем, чтобы понять причину. Согласовали с главой хлорирование на сетях. Но надо понять, где таится опасность — на сетях внутри школы или за ее пределами. Проблема возникла — будем решать. Жалко, конечно, и ребятишек, которым в пришкольном лагере весело и интересно, и родителей… Но ничего не поделаешь — здоровье и безопасность детей превыше всего.