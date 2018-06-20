Ликвидировать наводнение не помогает прочистка дренажных канав в Бердске

Сегодня, 20 июня, продолжаются работы про прочистке дренажной канавы на улице Красноармейской в Бердске. К работе снова привлекли экскаватор, который существенно облегчает и ускоряет работу.

Дренажная канава предназначена для сбора воды, которую откачивают из-под своих домов жители Красноармейской. Улица попала в зону подтопления грунтовыми водами, что привело к массовому обрушения домов. В подвалах и в огородах постоянно стоит вода, от которой избавляются с помощью насосов.

Владельцы домов по нечетной стороне улицы уже начали использовать канаву по назначению. На четной же стороне канава есть не везде, поэтому шланги от домов протянуты до проезжей части. Правда, вода из них пока не льется.

Но, несмотря на наличие дренажной канавы, улица Красноармейская все равно мокрая. Дело в том, что значительная часть воды поступает с перпендикулярной улицы Мира, не попадая в дренажную канаву.

Кроме того, вода, идущая по канаве от перекрестка улиц Красноармейской и Павлова, также вытекает на проезжую часть. Объясняется это тем, что русло дренажной канавы прерывается улицей Мира.

В итоге, прочищенная дренажка упирается в «тупик» у перекрестка улиц Красноармейской и Гагарина. В этом месте вода из канавы пересекает проезжую часть и по другой канаве стекает вдоль улицы Гагарина.

Автор видео Слава Душин



Рабочие предполагают, что в этом месте под дорогой может находиться старая дренажная труба. На это косвенно намекает трещина в асфальте, пересекающая проезжую часть. Если дренажка там действительно есть и ее удастся прочистить, то вода из канавы не будет вытекать на дорогу.

По словам рабочих, дренажную канаву предполагается обустроить по обеим сторонам улицы Красноармейской. Это даст жителям возможность откачивать воду из подвалов, но не сливать ее на проезжую часть.

Все эти меры, а так же должный уход за дренажкой, должны будут обеспечить сухость и чистоту улицы Красноармейской. Это будет нужно до тех пор, пока не появится эффект осушения района.

Вчера, 19 июня, «Курьер. Среда. Бердск» передавал пожелания от Максима Совбанова, замдиректора Центра муниципальных услуг, о том, что жители частного сектора должны на своих землях следить за дренажной канавой. По его словам, прочистку канав вдоль магистральных дорог осуществляет Центр, а у дорог в рамках частного сектора — собственники земельных участков.

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска затапливают грунтовые и талые воды. С начала весеннего сезона 2018 года, с 26 апреля, в Бердске обрушились 6 частных домов, чьи стены не выдержали насыщения влагой. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» из Белгорода осуществляет строительство системы лучевого дренажа, призванного осушить земли частного сектора.