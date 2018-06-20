Бардак в сборных детсадовских группах проверяют чиновники Бердска

Министерство образования Новосибирской области оперативно ответило на вопросы, заданные в статье «Что за бардак в сборных группах в детсадах Бердска?», опубликованной на сайте «Курьер. Среда. Бердск» в рубрике «Сообщи свою новость».

— Так получилось, что у меня двое малышей сейчас ходят в сад. Я работаю, отпуск в июле — полный месяц. В садике (будем называть его N) три месяца назад воспитатели стали уточнять, как родители будут забирать детей на лето, чтобы спланировать график отпусков, видимо. Я попросила отпуск июль и половину августа — бабушка поможет. Казалось, мы готовы ходить в сборную, но не тут то было. Младший ребенок совсем не смог ходить. Оказалось сборные группы начали формировать сверх норматива. Приходим забирать детей, а они спали по соседним группам, в кабинках по два человека. Сегодня одно количество — завтра другое. Первые дни, у кого возможность была, забрали детей. Я обрадовалась. Привожу ребенка в 7.45, на площадке человек 10 гуляет… А вечером забирать в группе 34 (!) человека! Оказалось, завсадом дала распоряжение расформировать еще группу. Дети в слезы: вещи найти не могут, места найти не могут… Ребенка в эти выходные я увезла в деревню.

Скажите, уважаемые родители, в ваших садиках тоже такая ситуация? Как думаете, должен ли завсадиком, если не хватает средств в фонде оплаты труда требовать их у вышестоящих органов или должен разгонять (увольнять — оптимизировать) штат?

В связи с тем, что в летний период дошкольные образовательные организации Бердска посещают не все воспитанники, ежегодно в феврале проводится опрос родителей с целью определения количества детей, планирующих посещение детских садов в летний период. На основании проведенного опроса определяется число групп, работающих в летний период. Работа данных групп планируется строго в соответствии с соблюдением норм СанПиН.

В случае проведения ремонтных работ, требующих временного закрытия детсадов, дети временно направляются в другие дошкольные учреждения, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе губернатора.

Дословно

«МКУ «Управление образования и молодежной политики» города Бердска Новосибирской области (далее — МКУ «УОиМП») издан приказ № 075-р от 20.03.2018 «Об утверждении режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций в летний период». В соответствии с приказом руководители ДОО обязаны:

1) обеспечить работу учреждения согласно графику;

2) создать условия для функционирования дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях в летний период;

3) обеспечить временный перевод на период закрытия на ремонт ДОО воспитанников, нуждающихся в посещении дошкольной образовательной организации в летний период, в другие дошкольные образовательные организации города по согласованию с руководителями дошкольных образовательных организаций (по установленному графику режима работы в летний период);

4) не допускать неправомерных отказов в посещении дошкольного учреждения в летний период обучающимся – выпускникам ДОО;

5) принять исчерпывающие меры по обеспечению противопожарной, антитеррористической безопасности дошкольных учреждений, провести необходимые инструктажи с работниками ДОО по соблюдению техники безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников;

6) усилить контроль соблюдения в течение летнего периода санитарно-эпидемиологического режима, вести просветительскую работу среди работников, родителей (законных представителей) по предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливающих процедур, профилактике травматизма».

По информации министерства образования, специалисты бердского УО 7 июня провели совещание с руководителями детских садов Бердска, на котором обсуждался вопрос работы дошкольных учреждений летом.

Вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и организации работы с детьми в летний период поставлен на личный контроль директора управления образования. С 18 июня запланированы выезды специалистов УО в детсады. Данная работа ежегодно проводится в плановом режиме. В период с 18 по 29 июня специалисты посетят все бердские сады, рассказали в министерстве. В случае выявления нарушений, будут приняты соответствующие меры.

До настоящего времени жалоб от родителей на работу бердских детсадов летом в министерство образования Новосибирской области и управление образования не поступало, нарушений в работе не выявлено, заявили в пресс-службе губернатора.