Вазу Колчака и спасшую жизнь икону представили в музее Бердске

15 июня в бердском историко-художественном музее открылся второй городской фестиваль «Мозаика старины».

В музее многолюдно. Бердчане пришли посмотреть на семейные реликвии и музейные раритеты. Идейный руководитель фестиваля и заведующая историческим отделом музея Наталия Шапенкова поблагодарила участников и отметила как приятный факт, что люди, бережно хранящие свои семейные реликвии, решились представить их на суд зрителей.

Автор видео Елена Белоусова



Фестиваль нацелен на привлечение бердчан к сохранению семейных традиций бережным отношением к семейным реликвиям и коллекциям. Это послужит толчком к исследованию истории семьи и малой родины, сохранит историко-культурное наследие для будущих поколений.

На презентации номинации «Семейная реликвия» участники рассказали, как эти вещи оказались в их семейных архивах.

Школьник Михаил Журов представил статуэтку, доставшуюся ему от бабушки Надежды Михайловны. Она родилась в 1946 году, в их семье росло шесть детей. В послевоенное время игрушек практически не было. Прадеду Михаилу приходилось очень много работать, чтобы прокормить семью. Когда маленькая Надя пошла в первый класс, он подарил ей статуэтку-школьницу, которою девочка очень любила и берегла.

По наследству она перешла к внуку, который вместе со своей мамой в память о прародительнице сочинили стихотворение.

…Сегодня статуэтка эта

на полке, в комнате моей,

Я буду помнить твое детство,

Беречь ее ка талисман

Ну а потом лишь безвозмездно

Свои потомкам передам.

Автор видео Елена Белоусова



Мамина ваза — подарок от Колчака

Ирина Полынская, рассказала необычную историю появления в их семье вазы, подаренной адмиралом Колчаком.

Более 100 лет назад,ее мама Ольга Полынская закончила медицинские курсы и работала сестрой милосердия в больнице, а также подрабатывала в частных медицинских кабинетах, так как семья была большая: 8 детей росли без отца. Когда началась Великая Отечественная война, они были эвакуированы из Севастополя в Бердск. Приехали «с голыми руками». Но чудом сохранилась стеклянная ваза. Подарена она была Александром Колчаком маме, за то, что она его вылечила.

Икона, спасающая от смерти

Некоторые реликвии сохранили не только память о предках, но и жизнь. Икона Георгия Победоносца находится в семье главного хранителя бердского историко-художественного музея Ольги Лупповой. Ее прадед родился в Курганской области в 1887 году. Когда его призывали на Первую Мировую войну, мама благословила иконой. Положив ее в карман, он даже предположить не мог, что в одном из боев останется жив благодаря святыне. До сих пор икона хранит след от пули.

Его жена Елена своих сыновей благословляла этой иконой, отправляя на фронт. Все три сына вернулись живыми с Великой Отечественной войны.

Во втором зале горожане смогли увидеть музейные раритеты. Музей из Агролеса преподнесли свадебное платье 1926 года, а музей школы №2 продемонстрировал набор пластинок о жизни и деятельности Владимира Ленина. Школьный музейный раритет датируется 1961 годом выпуска.

Медколледж показал саквояж первого бердского фельдшера Григория Токарева. Несколько предметов на фестивале представил БИХМ, в том числе и мыло из блокадного Ленинграда.

На «Мозаике старины» экспонируются несколько личных и музейных коллекций: часов и антикварных книг 19 века, уникальные отрывные календари и ручки.

Всего и не перечесть сколько всего представили участники фестиваль. Уникальные семейные истории, украсили песни и театрализованная постановка. Фестиваль продлится до 15 августа.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталия Федоровна, в течение двух месяцев каждый посетитель музея может проголосовать за понравившийся экспонат. Завершится фестиваль награждением и вручением призов.