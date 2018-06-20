Легендарная «полуторка» приедет в загородные лагеря Бердска

В пятницу, 22 июня, в 8:00 от бюста трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина (Новосибирск, ул. Свердлова) начнётся авторетропробег «Дорога памяти». Он посвящён Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

Экипажи исторических автомобилей отправятся по Новосибирской области, посетят несколько детских оздоровительных лагерей и покажут отдыхающим ребятам легендарную технику. Среди участников пробега – прославленный автомобиль ГАЗ-АА, более известный как «полуторка», сообщили в Центре «Патриот».

Организаторы автомарша уверены, что почти вековая машина выдержит многодневное путешествие. С собой автопробег также везёт и макеты оружия времён Великой Отечественной войны: дети и их вожатые смогут увидеть, чем деды и прадеды завоёвывали победу над фашистами.

За два дня путешествия его участники побывают в лагере им. Олега Кошевого, «Дзержинец», «Тимуровец», «Чкаловец» и «Чудолесье». 22 июня они встретятся с командами областного финала военно-спортивной игры «Победа» в лагере «Солнечная поляна».

Организаторами акции являются Центр патриотического воспитания Новосибирской области, Центр допризывной подготовки «Курсант», общественная организация «Гвардия Сибири», клуб «Стальная гвардия Сибири».