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Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

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Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Из-за частых дождей и насыщенностью водой, обвалилась часть грунта вблизи колодца лучевого дренажа. Обвал подошел вплотную к дороге на ул. Красноармейской.(ВИДЕО)

20.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 6 коммент.

Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Провал пошел в сторону проезжей части улицы Красноармейской

Сегодня, 20 июня, стало известно о том, что при копке дренажного колодца накануне произошел обвал земли в непосредственной близости от колодца. Видимая глубина провала в некоторых местах была более метра.

В результате осадки грунта вдоль внешней стороны бетонного кольца образовался провал, обрушив землю до забора, которым огорожена строительная площадка. Сразу же за забором находится проезжая часть улицы Красноармейской. Судя по всему, в дальнейшем могла возникнуть опасность обрушения грунта под проезжей частью.

Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Глубина провала в некоторых местах была более 1 метра

В среду начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда Бердск» о том, что подобные «обвалы» в их работе — обычное дело.

По словам Александра Сергеевича, такие обвалы происходят из-за неравномерности грунта. К тому же, известно, что внизу проложена труба (подающая питьевую воду к ближайшей водоколонке. На этой трубе могли когда-то случаться порывы. В этом случае ее выкапывали, чинили и закапывали обратно. Из-за подобных действий могли появиться области неравномерного грунта.

Теперь же, во-первых, при строительстве колодца окружающий грунт, насыщенный водой, порядочно «расшевелили». Во-вторых, свою лепту в это обрушение внесли и дожди, идущие несколько дней подряд. Поэтому и произошло обрушение.

Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Грунт, поднятый со дна колодца, использован для закапывания провала

— Тут нет ничего удивительного, все в порядке вещей. Ничего страшного не случится. Сейчас засыпем все этой же землей из колодца, заровняем и продолжим работу дальше, — подытожил Александр Сергеевич.

Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Общий вид внутри колодца

С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.

Автор видео Слава Душин


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(6) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Процесс пошел…
    Судя по фото уровень залегания грунтовых вод крайне высок. Учитывая площадь зоны повышения грунтовых вод (писали про 310 домов в районе нескольких улиц), под поверхностью находится как минимум подземное озеро или водоносный слой.
    Не меньше ли будет затрат объявить зону ЧС и расселить? Выкопать котлован. Пусть вода выйдет на поверхность и будет зона отдых с водоемом. Излишки влаги будут испаряться с водной поверхности.
    Или экономически целесообразнее ВЕЧНО перекачивать подземную реку в забитую городскую ливневку, регулярно обслуживать и менять насосы, чистить лучевой дренаж?

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Аноним

      Не переживайте так, в бюджет не заложены деньги на чистку дренажа, замену насосов, промывку канализации, оплату электроэнергии на насосы. Всё будет как было, просто добавятся пять заиленных, затопленных колодцев, из которых потом сделают клумбы. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*
      Вчера солярку украли, седни фонари, завтра — кольца украдут. Сталин же не за зря в Сибирь ссылал.

      Thumb up 4 Thumb down 1

    • zizou

      экономически целесообразнее
      ================================
      =-O што? не, не слышали. это буржуйские выдумки, а у Расеи – особый путь *CRAZY*

      Thumb up 0 Thumb down 4

  2. Гость

    Водпроводную трубу меняли полнотью на новую лет 7 назад так что она не такая старая а вот после того как сделали колодец на проезжей части когда делали каналицаю вот тогда и начало проваливаться чтобы дорога обвалилась осталось немного машины особенно иномарки цепляют всем чем можно

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Аноним

    И дорога и много чего еще пострадает!

    Когда реально начнется «осущение» (понижение уровня грунтовых вод) будет ОЧЕНЬ много обвалов.
    Боюсь что дома/заборы/дыры будут многими десятками исчисляться (хорошо бы хоть не сотнями)….

    Говорили тут уже многие — весь район под снос и под перестройку! и это — не шутка…..

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. asdfa

    А в чём новость?
    Это типовая ситуация при постройке колодца и её можно было расчитать.
    Советую посмотреть видосы вот у этого мужика
    https://www.youtube.com/watch?v=SKppS-Q5Ax8
    Копает колодцы и по пути рассказывает тонкости. Внушает. Год периодически поглядывал его.

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