Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Сегодня, 20 июня, стало известно о том, что при копке дренажного колодца накануне произошел обвал земли в непосредственной близости от колодца. Видимая глубина провала в некоторых местах была более метра.

В результате осадки грунта вдоль внешней стороны бетонного кольца образовался провал, обрушив землю до забора, которым огорожена строительная площадка. Сразу же за забором находится проезжая часть улицы Красноармейской. Судя по всему, в дальнейшем могла возникнуть опасность обрушения грунта под проезжей частью.

В среду начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда Бердск» о том, что подобные «обвалы» в их работе — обычное дело.

По словам Александра Сергеевича, такие обвалы происходят из-за неравномерности грунта. К тому же, известно, что внизу проложена труба (подающая питьевую воду к ближайшей водоколонке. На этой трубе могли когда-то случаться порывы. В этом случае ее выкапывали, чинили и закапывали обратно. Из-за подобных действий могли появиться области неравномерного грунта.

Теперь же, во-первых, при строительстве колодца окружающий грунт, насыщенный водой, порядочно «расшевелили». Во-вторых, свою лепту в это обрушение внесли и дожди, идущие несколько дней подряд. Поэтому и произошло обрушение.

— Тут нет ничего удивительного, все в порядке вещей. Ничего страшного не случится. Сейчас засыпем все этой же землей из колодца, заровняем и продолжим работу дальше, — подытожил Александр Сергеевич.

С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.

Автор видео Слава Душин

