Дренаж в Бердске: Провалилась земля у проезжей части при строительстве колодца для отвода грунтовых вод

Провал пошел в сторону проезжей части улицы Красноармейской
Сегодня, 20 июня, стало известно о том, что при копке дренажного колодца накануне произошел обвал земли в непосредственной близости от колодца. Видимая глубина провала в некоторых местах была более метра.
В результате осадки грунта вдоль внешней стороны бетонного кольца образовался провал, обрушив землю до забора, которым огорожена строительная площадка. Сразу же за забором находится проезжая часть улицы Красноармейской. Судя по всему, в дальнейшем могла возникнуть опасность обрушения грунта под проезжей частью.
Глубина провала в некоторых местах была более 1 метра
В среду начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда Бердск» о том, что подобные «обвалы» в их работе — обычное дело.
По словам Александра Сергеевича, такие обвалы происходят из-за неравномерности грунта. К тому же, известно, что внизу проложена труба (подающая питьевую воду к ближайшей водоколонке. На этой трубе могли когда-то случаться порывы. В этом случае ее выкапывали, чинили и закапывали обратно. Из-за подобных действий могли появиться области неравномерного грунта.
Теперь же, во-первых, при строительстве колодца окружающий грунт, насыщенный водой, порядочно «расшевелили». Во-вторых, свою лепту в это обрушение внесли и дожди, идущие несколько дней подряд. Поэтому и произошло обрушение.
Грунт, поднятый со дна колодца, использован для закапывания провала
— Тут нет ничего удивительного, все в порядке вещей. Ничего страшного не случится. Сейчас засыпем все этой же землей из колодца, заровняем и продолжим работу дальше, — подытожил Александр Сергеевич.
Общий вид внутри колодца
С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Компания «Виогем» в конце мая начала строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.
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Процесс пошел…
Судя по фото уровень залегания грунтовых вод крайне высок. Учитывая площадь зоны повышения грунтовых вод (писали про 310 домов в районе нескольких улиц), под поверхностью находится как минимум подземное озеро или водоносный слой.
Не меньше ли будет затрат объявить зону ЧС и расселить? Выкопать котлован. Пусть вода выйдет на поверхность и будет зона отдых с водоемом. Излишки влаги будут испаряться с водной поверхности.
Или экономически целесообразнее ВЕЧНО перекачивать подземную реку в забитую городскую ливневку, регулярно обслуживать и менять насосы, чистить лучевой дренаж?
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Не переживайте так, в бюджет не заложены деньги на чистку дренажа, замену насосов, промывку канализации, оплату электроэнергии на насосы. Всё будет как было, просто добавятся пять заиленных, затопленных колодцев, из которых потом сделают клумбы.
Вчера солярку украли, седни фонари, завтра — кольца украдут. Сталин же не за зря в Сибирь ссылал.
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экономически целесообразнее
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што? не, не слышали. это буржуйские выдумки, а у Расеи – особый путь
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Водпроводную трубу меняли полнотью на новую лет 7 назад так что она не такая старая а вот после того как сделали колодец на проезжей части когда делали каналицаю вот тогда и начало проваливаться чтобы дорога обвалилась осталось немного машины особенно иномарки цепляют всем чем можно
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И дорога и много чего еще пострадает!
Когда реально начнется «осущение» (понижение уровня грунтовых вод) будет ОЧЕНЬ много обвалов.
Боюсь что дома/заборы/дыры будут многими десятками исчисляться (хорошо бы хоть не сотнями)….
Говорили тут уже многие — весь район под снос и под перестройку! и это — не шутка…..
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А в чём новость?
Это типовая ситуация при постройке колодца и её можно было расчитать.
Советую посмотреть видосы вот у этого мужика
https://www.youtube.com/watch?v=SKppS-Q5Ax8
Копает колодцы и по пути рассказывает тонкости. Внушает. Год периодически поглядывал его.
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