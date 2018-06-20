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Против презервативов Durex ФАС завела дело

Какие санкции могут грозить владельцу торговой марки за недобросовестную рекламу, не сообщается.

20.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Против презервативов Durex ФАС завела дело

Иногда на акциях презервативы раздают бесплатно

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex, за рекламу презервативов, в которой, по мнению ведомства, была приведена недостоверная информация.

Претензии ФАС касаются двух рекламных роликов, распространенных на федеральных каналах в 2017 году, передает ТАСС.

«Из смысла рекламы презервативов Durex вытекает, что примерно 50% населения России было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России», — говорится в определении ФАС.

Информация в рекламе была основана на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан.

При этом ФАС приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в 2017 году составил 206,9 тыс. случаев (141 на 100 тыс. человек), что составило 0,1% населения России.

«Таким образом реклама презервативов Durex, размещенная в эфире федеральных каналов, содержит признаки нарушения п. 11 ч.3 ст.5 Федерального закона «О рекламе» в части содержания не соответствующих действительности сведений о результатах исследований и испытаний», — резюмировали в ФАС.

Заседание по делу состоится 5 июля. О том, какие санкции могут грозить компании Reckitt Benckiser за нарушение, в ФАС не уточнили.


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Против презервативов Durex ФАС завела дело Дренаж в Бердске: Украли фонари аварийного освещения со стройплощадки первого осушительного колодца Средний класс зарабатывает от 60 тыс. рублей в регионах России

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