Дренаж в Бердске: Украли фонари аварийного освещения со стройплощадки первого осушительного колодца

В минувшие выходные, 16-17 июня, жители Бердска присвоили себе красные плафоны с фонарей аварийного освещения, устроенного на заборе строительной площадки вокруг первого колодца лучевого дренажа. Об этом сегодня, 20 июня, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов. Он сам и обнаружил пропажу в понедельник утром.

— Вечером я уходил — на заборе еще красные фонари висели… Это ведь по технике безопасности положено, во-первых. А во-вторых, и для людей полезно, чтобы видно было… А утром на следующий день подхожу и вижу, что вместо красных фонарей уже белые висят, — недоумевая, рассказал Александр Лукьянов.

Фонари, которыми выполнено аварийное освещение забора, сделаны из пластика. Красные плафоны крепятся к нему на обычном резьбовом соединении. Открутить такой плафон от фонаря — дело нескольких секунд.

«Опасные преступники» похитили плафоны со всех фонарей, развешанных со стороны проезжей части. Однако фонарь, что висел вблизи вагончика, скрутить не осмелились.

— Главное — непонятно, зачем их было красть и для чего их можно использовать. Они ведь даже в качестве стакана не подойдут — у них дно круглое, — смеясь, предположил Александр Лукьянов.

Александр Сергеевич намерен поискать похищенным плафонам замену и прикрепить их намертво с использованием суперклея.

Напомним, что 9 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что у автокрана, прибывшего из Белгорода для строительства дренажного колодца, неизвестные жители Бердска слили топливо из бака.

С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Белгородская компания «Виогем» осуществляет строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.