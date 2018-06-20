Дренаж в Бердске: Украли фонари аварийного освещения со стройплощадки первого осушительного колодца

Похитили фонари аварийного освещения со стройплощадки в Бердске
В минувшие выходные, 16-17 июня, жители Бердска присвоили себе красные плафоны с фонарей аварийного освещения, устроенного на заборе строительной площадки вокруг первого колодца лучевого дренажа. Об этом сегодня, 20 июня, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник участка «ЛД-5» Александр Лукьянов. Он сам и обнаружил пропажу в понедельник утром.
— Вечером я уходил — на заборе еще красные фонари висели… Это ведь по технике безопасности положено, во-первых. А во-вторых, и для людей полезно, чтобы видно было… А утром на следующий день подхожу и вижу, что вместо красных фонарей уже белые висят, — недоумевая, рассказал Александр Лукьянов.
Крепление плафона к корпусу фонаря — резьбовое
Фонари, которыми выполнено аварийное освещение забора, сделаны из пластика. Красные плафоны крепятся к нему на обычном резьбовом соединении. Открутить такой плафон от фонаря — дело нескольких секунд.
«Опасные преступники» похитили плафоны со всех фонарей, развешанных со стороны проезжей части. Однако фонарь, что висел вблизи вагончика, скрутить не осмелились.
Скрутили фонари там, где не было видно из вагончика
— Главное — непонятно, зачем их было красть и для чего их можно использовать. Они ведь даже в качестве стакана не подойдут — у них дно круглое, — смеясь, предположил Александр Лукьянов.
У плафонов круглое дно
Александр Сергеевич намерен поискать похищенным плафонам замену и прикрепить их намертво с использованием суперклея.
Напомним, что 9 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что у автокрана, прибывшего из Белгорода для строительства дренажного колодца, неизвестные жители Бердска слили топливо из бака.
С 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми и талыми водами. В минувшем сезоне, начиная с 26 апреля, в Бердске рухнуло 6 домов, пострадавших от постоянного подтопления. Двум многодетным семьям, жившим в разрушающихся домах, администрация Бердска выделила временное жилье из маневренного фонда. Белгородская компания «Виогем» осуществляет строительство системы лучевого дренажа, призванного отвести грунтовые воды от частного сектора.
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