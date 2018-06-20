Уволилась вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова

На сессии горсовета Бердска директор управления ЖКХ Владимир Захаров не подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. А пока у него есть мандат депутата, он не может претендовать на кресло чиновника. Но именно его глава города Евгений Шестернин прочит на пост своего заместителя по ЖКХ и градостроительству. Как говорят в кулуарах мэрии, наблюдается серьезный кадровый голод — выбирать на ответственные должности не из кого.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию подтвердил мэр.

Пока функции куратора жилищной-коммунальной и строительной сфер выполняют два оставшихся вице-мэра — по социальной политике Сергей Носов и по экономразвитию Жанна Шурова. Напомним, что с Петра Кима сняли обязанности замглавы по строительству. Он сейчас работает в должности главного архитектора Бердска. Новая структура власти предусматривает только трех вице-мэров.

Как сообщил сегодня, 20 июня, «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин, высший эшелон бердской администрации сформируют уже в ближайшие дни. 25 июня глава города будет готов озвучить и новую структуру власти, и фамилии всех заместителей.