Почетным гражданином Искитима выбрали бизнесмена из Бердска Виктора Голубева

Сегодня, 20 июня, на сессии горсовета Искитима депутаты определились с кандидатурой нового почетного гражданина города. Им стал бердский бизнесмен Виктор Голубев.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер искитимского горсовета Юрий Мартынов, за Виктора Алексеевича отдали голоса 14 депутатов, двое отказались поднимать руки и двое проголосовали против из присутствующих на заседании. Юрий Алексеевич убежден, что Голубев заслужил почетное звание, несмотря на то, что он является жителем другого города — соседнего Бердска.

По словам Мартынова, иногороднему присваивать высшую награду Искитима разрешено, поскольку отмечают заслуги гражданина, а не жителя города. В списке почетных есть и новосибирцы, много сделавшие для искитимского спорта, экономики, строительства.

Как и бердчанин Виктор Голубев.

-Он очень много сил бросил сейчас на Искитим. Столько детей благодаря ему стали у нас заниматься разными видами спорта — и хоккей, и водное поло, и фигурное катание. Он обеспечил более 500 рабочих мест. Он перечислил в бюджет порядка 9 млн рублей. Он стабильный застройщик. Обсуждается вопрос застройки микрорайона Западного. Рассматривается проект строительства им горнолыжного спуска — где телевышка в Искитиме была, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Мартынов.

По мнению спикера искитимского горсовета, все это дает право Виктору Алексеевичу получить высшее признание от искитимцев.

Официально Виктору Голубеву присвоят почетное звание в день города Искитима, празднование которого пройдет в парке им. Коротеева в первое воскресенье августа.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», второй претендент на звание «Почетный гражданин Искитима» Виктор Иванов накануне сессии попросил депутатов снять его кандидатуру с голосования.

Напомним, что Голубев уже носит звание «Почетный гражданин Бердска», которое ему присвоили за весомый вклад в развитие родного города.