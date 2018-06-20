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Лекарства из США не обложит пошлиной Россия

Среди облагаемых машины и оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары.

20.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Лекарства из США не обложит пошлиной Россия

Пошлины на медпрепараты из США не вводят

Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и некоторых других товаров, но лекарств среди них не будет. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

В первую очередь пошлины введут на товары, которые импортируют из США в больших объемах.

Министр отметил, что пошлины не должны повредить российским гражданам. Кроме того, по мнению Орешкина, они не окажут негативного влияния на инвестиционные процессы.

Какие товары обложат пошлинами

В министерстве рассказали об основных товарах, импортируемых из США. Среди них транспортные средства и оборудование, продукция химической промышленности, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары.

На статью «машины, оборудование, транспортные средства» приходится 68,9% импорта, продукция химической промышленности и каучук занимают 18,7%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 4,8%, металлы и изделия из них занимают порядка 3,8%, на импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий приходится около 0,9%.

По итогам прошлого года в Россию из США импортировали летательные и космические аппараты уборбитальные и космические ракеты-носители на 3,463 миллиарда долларов, транспортные средства для перевозки людей на 0,837 миллиарда долларов, а также запчасти к моторному транспорту на 0,365 миллиарда долларов.

Подспорье для экономики

На решение Минэкономразвития ввести дополнительные пошлины на американские товары отреагировали в Госдуме.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев отметил, что российские меры стали ответом на действия американских властей.

Депутат также отметил, что ограничение на взвоз товаров из-за рубежа будет стимулировать импортозамещение.

«Был даже законопроект о выходе из ВТО для того, чтобы развязать России руки в вопросе введения пошлин. Если правительство введет ограничения, то это будет неплохим подспорьем для нашей экономики», — резюмировал Арефьев.

Высокие цены на товары из США

Инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский считает, что американские товары на нашем рынке не выдерживают конкуренции, и в первую очередь из-за высоких цен.

«Те товары, которые к нам завозятся, и так запредельно дороги. Посмотрите, американский автопром, например, практически исчез с улиц Москвы, хотя раньше были популярны некоторые американские автомобили», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом аналитик отметил, что в России есть только один очень узкий, но чувствительный сегмент, связанный с американскими товарами — фармацевтика.

По его мнению, необходимо понять, есть ли российские аналоги американским лекарствам, и сколько они стоят. В остальном эксперт не переживает за последствия ответных мер.

«Дополнительные импортные пошлины на американские товары — это больше демонстративный шаг. Но пусть он будет», — заключил Рожанковский.


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