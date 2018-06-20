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Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

Коллективное письмо с благодарностями поступило от жителей улицы Красноармейской в адрес замдиректора Центра муниципальных услуг Максима Совбанова.(ФОТО)

20.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 5 коммент.

Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

Прочистку дренажной канавы осуществляли с привлечением техники

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо, содержащее коллективную благодарность. Жители домов по ул. Красноармейской сказали «спасибо» за осушение территории.

«Хочется выразить огромную благодарность от жителей домов №55, 57, 59, 61, 63 и 70 по улице Красноармейской: мэру Бердска Евгению Шестернину, депутату Елене Бороздиной, замдиректора ЦМУ Максиму Совбанову и бригаде рабочих. Благодарим за прочистку канав водоотведения на нашей улице».

8 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о прочистке дренажной канавы, обустроенной на протяжении улицы Красноармейской. Напомним, что сотрудники Центра муниципальных услуг осуществляли работу с привлечением техники.

Благодаря проделанной работе вода, которую откачивают жители частного сектора из своих подвалов и погребов, не попадает на проезжую часть, а уходит по канавам.

Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

Вода по прочищенной дренажной канаве уходит вниз по улице

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от постоянного подтопления грунтовыми водами. Хозяева домов, пытаясь сохранить свои жилища, постоянно откачивают воду из подвалов и сливают ее в том числе на проезжую часть.

С начала весеннего сезона 2018 года в подтопленном районе Бердска рухнуло 6 частных домов. Двум семьям выделено временное жилье из маневренного фонда. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяются необходимые строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.

На сегодняшний день белгородская компания «Виогем» завершает копку первого колодца из системы лучевого дренажа для осушения частного сектора Бердска.


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(5) Комментариев

  1. BouH

    Уходит то вниз по улице,а дальше выливается на проезжую часть Красноармейской и потоком по ней льётся дальше,так как под улицей Мира трубу не прочистили ни жители ни ЦМУ,а на Гагарина канава заканчивается и остатки воды снова выливаются на Красноармейскую.Это вам не один шланг на Павлова.

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  2. Аноним

    Какая активная рекламная компания Совбанова М.Ф. пошла :-D :-D :-D
    Ждем, жуем попкорн :-D

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  3. Николай

    Раньше, так называемые «дренажные канавы» имели название «кюветы», которые прочищали жители частных домов и отвечали за это! Сейчас люди больше безрукие, не умеют ручейки проводить.
    Жители должны были спросить себя и руководство:»Куда девались кюветы? Почему вместо них газоны?»

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  4. Гость

    За что благодарность за то что они сделали свою работу только с большиш опозданием ее не чистили уже несколько лет просто она была глубокая но после чистки дороги вся грязь оседает в этой канаве и песок и щебенка и т,д и т,п если бы дома не стали рухаться никто бы ее и чистил она уже полная потому что тупиковая уже вода из нее идет на дорогу она и до это стояла на дороге и канава не владельцев частных домов а жкх по красноармейской по одной стороне почистили по другой нет по гагарина попиарился Совбанов кое кто помог и на этом все

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