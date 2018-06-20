Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

Прочистку дренажной канавы осуществляли с привлечением техники
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо, содержащее коллективную благодарность. Жители домов по ул. Красноармейской сказали «спасибо» за осушение территории.
«Хочется выразить огромную благодарность от жителей домов №55, 57, 59, 61, 63 и 70 по улице Красноармейской: мэру Бердска Евгению Шестернину, депутату Елене Бороздиной, замдиректора ЦМУ Максиму Совбанову и бригаде рабочих. Благодарим за прочистку канав водоотведения на нашей улице».
8 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о прочистке дренажной канавы, обустроенной на протяжении улицы Красноармейской. Напомним, что сотрудники Центра муниципальных услуг осуществляли работу с привлечением техники.
Благодаря проделанной работе вода, которую откачивают жители частного сектора из своих подвалов и погребов, не попадает на проезжую часть, а уходит по канавам.
Вода по прочищенной дренажной канаве уходит вниз по улице
Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от постоянного подтопления грунтовыми водами. Хозяева домов, пытаясь сохранить свои жилища, постоянно откачивают воду из подвалов и сливают ее в том числе на проезжую часть.
С начала весеннего сезона 2018 года в подтопленном районе Бердска рухнуло 6 частных домов. Двум семьям выделено временное жилье из маневренного фонда. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяются необходимые строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.
На сегодняшний день белгородская компания «Виогем» завершает копку первого колодца из системы лучевого дренажа для осушения частного сектора Бердска.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Уходит то вниз по улице,а дальше выливается на проезжую часть Красноармейской и потоком по ней льётся дальше,так как под улицей Мира трубу не прочистили ни жители ни ЦМУ,а на Гагарина канава заканчивается и остатки воды снова выливаются на Красноармейскую.Это вам не один шланг на Павлова.
4 1
Какая активная рекламная компания Совбанова М.Ф. пошла
Ждем, жуем попкорн
4 1
Судя по качеству работ — антиреклама.
Начало канавы есть — конца нет.
0 0
Раньше, так называемые «дренажные канавы» имели название «кюветы», которые прочищали жители частных домов и отвечали за это! Сейчас люди больше безрукие, не умеют ручейки проводить.
Жители должны были спросить себя и руководство:»Куда девались кюветы? Почему вместо них газоны?»
1 2
За что благодарность за то что они сделали свою работу только с большиш опозданием ее не чистили уже несколько лет просто она была глубокая но после чистки дороги вся грязь оседает в этой канаве и песок и щебенка и т,д и т,п если бы дома не стали рухаться никто бы ее и чистил она уже полная потому что тупиковая уже вода из нее идет на дорогу она и до это стояла на дороге и канава не владельцев частных домов а жкх по красноармейской по одной стороне почистили по другой нет по гагарина попиарился Совбанов кое кто помог и на этом все
0 0