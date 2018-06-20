Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо, содержащее коллективную благодарность. Жители домов по ул. Красноармейской сказали «спасибо» за осушение территории.

«Хочется выразить огромную благодарность от жителей домов №55, 57, 59, 61, 63 и 70 по улице Красноармейской: мэру Бердска Евгению Шестернину, депутату Елене Бороздиной, замдиректора ЦМУ Максиму Совбанову и бригаде рабочих. Благодарим за прочистку канав водоотведения на нашей улице».

8 июня «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о прочистке дренажной канавы, обустроенной на протяжении улицы Красноармейской. Напомним, что сотрудники Центра муниципальных услуг осуществляли работу с привлечением техники.

Благодаря проделанной работе вода, которую откачивают жители частного сектора из своих подвалов и погребов, не попадает на проезжую часть, а уходит по канавам.

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от постоянного подтопления грунтовыми водами. Хозяева домов, пытаясь сохранить свои жилища, постоянно откачивают воду из подвалов и сливают ее в том числе на проезжую часть.

С начала весеннего сезона 2018 года в подтопленном районе Бердска рухнуло 6 частных домов. Двум семьям выделено временное жилье из маневренного фонда. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяются необходимые строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.

На сегодняшний день белгородская компания «Виогем» завершает копку первого колодца из системы лучевого дренажа для осушения частного сектора Бердска.