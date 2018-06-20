Спорят с прокуратурой о мусоре и шлагбаумах во дворах депутаты Бердска

Утвердили правила благоустройства с внесенными поправками прокуратуры депутаты на сессии горсовета 19 июня в Бердске.

Как сообщил председатель горсовета депутатов по законности, начальник УЖКХ Владимир Захаров, утверждение правил благоустройства Бердска решением Совета депутатов обусловлено внесением изменений в федеральный закон. Внесены поправки в редакцию 29 декабря 2017 года, действие которых находится в компетенции органов местного самоуправления, то есть компетенции Совета депутатов, отметил Захаров.

Автор видео Галина Панчева



— У нас до этого правила благоустройства были приняты постановлением администрации, в работе находились с 2014 года. И эти правила приняты за основу утверждаемых правил. На комитетах мы их очень подробно обсуждали, особенно на профильном комитете, — рассказал Владимир Захаров.

Председатель комитета по ЖКХ Елена Бороздина сообщила, что с коллегами они рассмотрели правила благоустройства. Были внесены две поправки: по установке шлагбаумов и по твердым бытовым отходам.

— В Совет депутатов поступили замечания прокуратуры. Были внесены поправки. Прокуратура говорит о том, что нельзя конкретизировать. У нас звучало следующим образом: «Складировать отходы производства и потребления только в специально отведенных УЖКХ местах контейнерных площадок. Сейчас, если посмотрите лист поправок, то увидите, что остается практически то же самое, но убирается конкретика — «в специально отведенные УЖКХ местах» и пишем «в соответствиях с действующим законодательством». Следующий подпункт у нас звучал: «обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по разовым талонам и другим документам на право размещения отходов, оформленные организацией, осуществляющей деятельность по размещению отходов, либо путем заключения договоров на вывоз специализированными организациями». Прокуратура предлагает следующий пункт: «обеспечивать регулярный вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством». Как указывает прокурор, в силу федерального законодательства регулирование правоотношений по обращению с отходами не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Следовательно, это разумное замечание прокуратуры, и необходимо привести все в соответствие, — сообщила Елена Бороздина.

Что касалось внесения изменений по размещению ограждающих устройств на придомовых территориях, прокуратура указала, что данный пункт должен быть исключен.

По словам заместителя председателя комитета по промышленности Елены Беловой, они инициировали поправку в пункт правил благоустройства, что если придомовая территория является въездной внутрь квартала, то за установку шлагбаума должны проголосовать все дома, которые пользуются этой дорогой. Это пункт и был исключен.

— В Бердске очень много домов старой постройки, где внутриквартальные дороги относятся к придомовым. Может сложиться, уже складывается, по крайней мере, на моем округе: осталось двум домам принять решение об установке шлагбаума и выезды внутрь квартала будут перекрыты. По жилищному кодексу получается, это допускается. Я предлагаю выступить с законодательной инициативой, чтобы в жилищном кодексе этот пункт каким-то образом поправить. Дальнейшая судьба въезда внутрь квартала будет под большим вопросом. Это один момент. Второй момент: если у нас нет полномочий по отходам, а есть полномочия, чтобы в городе было чисто, и мы должны выделять средства на несанкционированные свалки и тому подобное, тоже нужно выступить с законодательной инициативой. На это мы имеем право, — подчеркнула Елена Белова.

Решение по правилам благоустройства вместе с поправками приняли на сессии большинством голосов.