КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам комнату.
ПРОДАМ 2-ю в кирпичном доме в центре или МЕНЯЮ
ПРОДАМ или МЕНЯЮ 2-ю в центре на 1-ю + доплата
ПРОДАМ 1-ю на Северном в хорошем доме
Продам 1-ю квартиру
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Против презервативов Durex ФАС завела дело

Дренаж в Бердске: Украли фонари аварийного освещения со стройплощадки первого осушительного колодца

Средний класс зарабатывает от 60 тыс. рублей в регионах России

Уволилась вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова

Спорят с прокуратурой о мусоре и шлагбаумах во дворах депутаты Бердска

Почетным гражданином Искитима выбрали бизнесмена из Бердска Виктора Голубева

Лекарства из США не обложит пошлиной Россия

Выразили благодарность за дренажную канаву жители частного сектора в Бердске

День отца хотят отмечать в России

Большую часть акцизов на нефтепродукты оставят местным бюджетам

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


День отца хотят отмечать в России

Депутат Госдумы: Отцам тоже нужен праздник, ведь у женщин праздники есть, у мужчин только 23 февраля.

20.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

День отца хотят отмечать в России

Отцы не менее важны для воспитания, чем матери

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предлагает создать в России праздник День отца. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно проекту закона с 2019 года День отца следует отмечать в последнюю субботу октября.

Плетнева в пояснительной записке отмечает, что в России на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября празднуется праздник День матери.

«Отцам тоже нужен праздник, ведь у женщин праздники есть, у мужчин только 23 февраля, но он тоже не для всех мужчин, это праздник защитника Отечества. А защитник семьи, воспитатель детей — это не менее важно», — считает парламентарий.

Плетнева отметила, что для определения возможной даты Дня отца комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с общественным движением «Союз отцов России» и организаторами проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия проводил круглый стол. В его работе приняло участие более 100 представителей общественности, экспертов и федеральных органов госвласти.

«В ходе заседания чаще всего обсуждались две даты: третье воскресенье июня; третье или последнее воскресенья октября. В связи с тем, что День матери празднуется в ноябре, а последнее воскресенье октября — праздник, День автомобилиста, днём для празднования Дня отца предложена последняя суббота октября», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что две трети россиян высказались за создание в стране Дня отца, передает «Интерфакс».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Против презервативов Durex ФАС завела дело Дренаж в Бердске: Украли фонари аварийного освещения со стройплощадки первого осушительного колодца Средний класс зарабатывает от 60 тыс. рублей в регионах России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика