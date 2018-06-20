День отца хотят отмечать в России

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предлагает создать в России праздник День отца. Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно проекту закона с 2019 года День отца следует отмечать в последнюю субботу октября.

Плетнева в пояснительной записке отмечает, что в России на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября празднуется праздник День матери.

«Отцам тоже нужен праздник, ведь у женщин праздники есть, у мужчин только 23 февраля, но он тоже не для всех мужчин, это праздник защитника Отечества. А защитник семьи, воспитатель детей — это не менее важно», — считает парламентарий.

Плетнева отметила, что для определения возможной даты Дня отца комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с общественным движением «Союз отцов России» и организаторами проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия проводил круглый стол. В его работе приняло участие более 100 представителей общественности, экспертов и федеральных органов госвласти.

«В ходе заседания чаще всего обсуждались две даты: третье воскресенье июня; третье или последнее воскресенья октября. В связи с тем, что День матери празднуется в ноябре, а последнее воскресенье октября — праздник, День автомобилиста, днём для празднования Дня отца предложена последняя суббота октября», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что две трети россиян высказались за создание в стране Дня отца, передает «Интерфакс».