Застрелилась следователь полиции в своем кабинете отдела МВД в Югре

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Один вопрос… При чем здесь Юрга? Юрга — это город в Кемеровской области. Лангепас — город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
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пипец наказала. глупо просто глупо
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Глупо. Имея табельное оружие, можно было использовать его по другому.
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Какие уравновешенные и психологически подготовленные люди у нас работают в органах. Хорошо хоть сама, а не подозреваемого. Потом понимаешь откуда шампанское, швабры и прочее.
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Вспомнишь Советскую Милицию. У нас ст. лейтенант участковый в свое время был Леонид. Его так уважали, советовались, ставили в пример. простой лейтенант, но он был закон и справедливый закон. Это не для фарса — это чистая правда и это было. А сей час Полицию просто боятся. Да и образованность какая……. лучше помолчать
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а девушку просто жалко, не своё она нашла
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