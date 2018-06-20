Застрелилась следователь полиции в своем кабинете отдела МВД в Югре

27-летняя Кристина Стребельцева в январе 2018 года перевелась из Барнаула в Лангепас, чтобы заработать стаж. Мать девушки рассказала, что конфликт с новой начальницей Диларой Муртазиной возник с первого же дня службы на новом месте. Женщина утверждает, что у нее даже есть аудиозаписи, на которых Муртазина угрожает довести Стребельцеву до увольнения по отрицательным мотивам.

18 июня не выдержав давления, девушка-следователь застрелилась из табельного оружия на рабочем месте. Стребельцова оставила предсмертную записку, в которой во всём обвинила свою бывшую начальницу.

«Что хотела, получай! Тело моё прошу отправить в город Барнаул и после прочтения сообщить моей маме по телефону. P.S. Следственному комитету. Эта пи…..ка довела меня до самоубийства – начальник СО ОМВД под-к юстиции Муртазина Д. Г. Тварь! И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!», – написано в последних словах Стребельцовой.

Представители местного МВД и следственных органов официальных комментариев пока не давали, сообщает АСТ-54.