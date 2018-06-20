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Застрелилась следователь полиции в своем кабинете отдела МВД в Югре

В предсмертной записке 28-летняя женщина написала, что ей угрожала начальница увольнением по отрицательным мотивам.

20.06.2018 Фото: Из профиля "ВКонтакте" Кристина Альховская 6 коммент.

Застрелилась следователь полиции в своем кабинете отдела МВД в Югре

27-летняя Кристина Стребельцева

27-летняя Кристина Стребельцева в январе 2018 года перевелась из Барнаула в Лангепас, чтобы заработать стаж. Мать девушки рассказала, что конфликт с новой начальницей Диларой Муртазиной возник с первого же дня службы на новом месте. Женщина утверждает, что у нее даже есть аудиозаписи, на которых Муртазина угрожает довести Стребельцеву до увольнения по отрицательным мотивам.

18 июня не выдержав давления, девушка-следователь застрелилась из табельного оружия на рабочем месте. Стребельцова оставила предсмертную записку, в которой во всём обвинила свою бывшую начальницу.

«Что хотела, получай! Тело моё прошу отправить в город Барнаул и после прочтения сообщить моей маме по телефону. P.S. Следственному комитету. Эта пи…..ка довела меня до самоубийства – начальник СО ОМВД под-к юстиции Муртазина Д. Г. Тварь! И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!», – написано в последних словах Стребельцовой.

Представители местного МВД и следственных органов официальных комментариев пока не давали, сообщает АСТ-54.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Один вопрос… При чем здесь Юрга? Юрга — это город в Кемеровской области. Лангепас — город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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  2. Аноним

    пипец наказала. глупо просто глупо

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  3. Аноним

    Глупо. :( Имея табельное оружие, можно было использовать его по другому.

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  4. Эрвин

    Какие уравновешенные и психологически подготовленные люди у нас работают в органах. Хорошо хоть сама, а не подозреваемого. Потом понимаешь откуда шампанское, швабры и прочее.

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  5. Бердчанин

    Вспомнишь Советскую Милицию. У нас ст. лейтенант участковый в свое время был Леонид. Его так уважали, советовались, ставили в пример. простой лейтенант, но он был закон и справедливый закон. Это не для фарса — это чистая правда и это было. А сей час Полицию просто боятся. Да и образованность какая……. лучше помолчать *TIRED*

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