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Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 на ЧМ-2018

На стадионе в Санкт-Петербурге установлен рекорд посещаемости — 64,5 тыс. болельщиков. В заключительном для себя матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с уругвайцами.

20.06.2018 Фото: © РИА Новости. Алексей Даничев Нет комментариев

Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 на ЧМ 2018

Денис Черышев признан лучшим игроком матча

Сборная России уверенно обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1.

По итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и занимает первое место в группе, передает РИА Новости.

На 47-й минуте гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого два мяча забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62).

В составе сборной Египта отличился Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 73-й минуте.

Без помощи судей

Перед тем как назначить одиннадцатиметровый удар, арбитр воспользовался системой видеопомощи (VAR).

Бывший глава судейского корпуса Российского футбольного союза Сергей Хусаинов заявил, что судьи поступили верно.

По мнению эксперта, судья правильно зафиксировал нарушение правил, но ему должен был помочь лайнсмен и подсказать, что фол был в штрафной площади.

«Ассистент судьи отстал от игрового эпизода, но ему пришлось нелегко, попутно он высматривал офсайд. Арбитры молодцы, что посмотрели VAR, такая помощь сборной России при счете 3:0 не нужна», — заключил Хусаинов.

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется система VAR. Впервые на турнире систему применили в матче сборных Франции и Австралии.

Яркие игроки матча

Болельщики на сайте ФИФА признали полузащитника сборной России Дениса Черышева лучшим игроком матча.

Ранее Черышев стал лучшим игроком в матче открытия мундиаля, в котором его команда разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0).

Высоко оценили также игру форварда Артема Дзюбы. Бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев отметил, что нападающий заслужил отличную оценку за игру.

Специалист заявил, что Дзюба сделал большое дело для команды, а не только забил красивый гол.

«Дзюба создавал глубину атаки, вынуждал защитников сборной Египта сбрасывать мячи в те зоны, где были наши игроки. Сборная России выиграла почти все подборы, что очень важно. И за это Дзюбе нужно отдать должное», — рассказал Игнатьев.

По его словам, форвард играл как центровой в баскетболе, который получал мячи, укрывал их, навязывал борьбу и выдавливал защитников.

Выход из группы

Министр спорта Павел Колобков заявил, что российские футболисты заслуженно обыграли команду Египта.

Он отметил, что на поле бились и сражались все. Министр подчеркнул, что болельщики ждали такого результата очень долго. Колобков также поздравил игроков и тренерский штаб.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун выразил надежду, что сборная России сыграет с командой Португалии в 1/8 финала мундиаля.

«Супер, супер, супер! Не зря мы об этом мечтали, молились и делали всё, чтобы это произошло. Всех поздравляю, практически на 99% мы уже вышли из группы», — заявил Федун по телефону корреспонденту РИА Новости.

В заключительном для себя матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с уругвайцами. Сборная Египта в Волгограде встретится с командой Саудовской Аравии. Оба матча пройдут 25 июня.

Рекорд посещаемости

На стадионе «Санкт-Петербург» установили рекорд посещаемости. Игру сборных России и Египта на арене смотрели 64 468 зрителей.

Прежний рекорд был установлен 15 июня в матче между сборными Ирана и Марокко (1:0), на которой присутствовали 62 548 болельщиков.


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