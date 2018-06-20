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Большую часть акцизов на нефтепродукты оставят местным бюджетам

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Большую часть акцизов на нефтепродукты оставят местным бюджетам

В январе 2019 года эти отчисления предлагается увеличить до 86,65%.

20.06.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Большую часть акцизов на нефтепродукты оставят местным бюджетам

Правительство предлагает повысить поступления от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты

Правительство предлагает повысить поступления от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года до 84,41% с нынешних 57,1%. Соответствующие поправки, призванные компенсировать регионам выпадающие доходы от снижения акцизов, опубликованы на сайте правительства.
В январе 2019 года эти отчисления предлагается увеличить до 86,65%, следует из документа.

Соответственно в федеральный бюджет с июля по декабрь предлагается направлять 15,59% поступлений от акцизов, а в январе 2019 года — 13,35%.

«Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры — правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля. С начала года, по данным Росстата, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.

Поступления от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты с февраля 2019 года по декабрь 2019 года сохранятся на уровне 58,1%, как оговорено в действующем законодательстве, следует из поправок, подготовленным кабинетом.

Проводимый в РФ налоговый маневр в нефтяной сфере предполагает отказ от экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ, маневр планируется завершить в 2024 году.

Правительство обещало при проведении маневра учесть риск повышения цен на топливо на внутреннем рынке.

Источник: ТАСС


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