Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

В кризис многие предприниматели ищут недорогой, но эффективный канал коммуникаций с потенциальными потребителями. На сегодня в Бердске, думается, таким каналом с охватом огромной аудитории выступает сайт www.kurer-sreda.ru
В сутки его читают от 12 000 до 20 000 у.п., которые просматривают более 100 000 страниц. Информационный сайт «Курьер.Среда.Бердск» очень плотно интегрирован с городским каталогом «Весь Бердск», на котором за небольшую плату размещены сайты партнеров. За 1200 рублей в месяц наши партнеры могут размещать неограниченное количество фотографий, новостей, товаров, пять купонов скидок. Внутри своего кабинета они видят статистику посещений.
По большому счету за вполне доступные деньги даже для кризисных времен – вы потенциально получаете огромную аудиторию. Более подробно о возможностях трансляции ваших новостей, купонов, товаров на самом читаемом сайте Бердска можно узнать, позвонив по телефонам: 8-913-947-84-69, 8-983-315-11-31, 8-909-532-95-38.
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