Поздравляем с пятидесятилетием Петра Суховея

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Уважаемые господа, предлагаю Вам поздравить с пятидесятилетием Суховея Петра, замечательного друга и очень хорошего человека. Я думаю, не я один знаю данного Человека, при чем с большей буквы написано не зря.