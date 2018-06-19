Украли сейф с золотом и бриллиантами из офиса на химзаводской площадке в Бердске

Вечером во вторник, 19 июня, неизвестные обокрали офис предприятия «Фитопром», расположенный на восточной промплощадке в Бердске. Это территория бывшего химзавода.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, на место происшествия по адресу: ул. Химзаводская, 9/4 выезжала следственно-оперативная группа бердской полиции. Предположительно, воры залезли в офис через окно. Им удалось вынести сейф размером приблизительно 50 на 60 см. А в нем, по предварительным данным, находилось большое количество ювелирных украшений, документы и 80 тыс. рублей.

По информации из источников «Курьер. Среда. Бердск», похищены десятки пар золотых сережек, а также подвески, цепочки и часы с бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Приблизительная стоимость украденного превышает 350 тыс. рублей. Кроме того, в сейфе хранились документы на недавно купленные квартиру и дачу. И золотая медаль об окончании школы с надписью на узбекском языке.

По горячим следам, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», злоумышленников задержать не удалось.