Осужденный за торговлю данными о покойниках полицейский отказался платить штраф в Новосибирске

Бывший сотрудник полиции оплатил уголовный штраф за «жажду наживы», но добровольно платить его отказался, сообщили сегодня, 19 июня в управлении ФССП по Новосибирской области. Судебные приставы взыскали с бывшего полицейского уголовный штраф за взяточничество.

В отделе по исполнению особых исполнительных производств находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании с 42–летнего гражданина К. уголовного штрафа за коррупционное преступление в размере 135 000 рублей.

Сотрудники двух агентств по оказанию ритуальных услуг решили развивать бизнес. Они обратились с предложением бартера к майору полиции. По плану организаторов сделки гражданин К. должен был предоставлять им поступающую в дежурную часть информацию о фактах смерти и персональные данные умерших лиц. В обмен на это за каждый заключенный договор о ритуальных услугах компании будут переводить денежные средства на банковский счет в пользу полицейского.

Майор полиции решил воспользоваться своим служебным положением, и в результате незаконных действий получил 50 000 рублей от одного ритуального агентства и 65 000 рублей от другого.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина К. по ч. 3 ст. 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Обвинительным приговором суда ему назначено условное лишение свободы сроком на 4 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года, в качестве дополнительного вида наказания — штраф в доход государства 135 000 рублей. Суд также лишил бывшего сотрудника полиции права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на срок 1 год 6 месяцев.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнения исполнительного производства о взыскании с гражданина К. уголовного штрафа вынес постановления о временном ограничении на выезд должника, а также о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства Honda-CRV 2004 года выпуска. Исполнительные действия побудили мужчину незамедлительно оплатить штраф в полном объеме.