КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 3к
Продам комнату или обменяю
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам комнату 89137100859, 89529084661
продам 89139897337 Анна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Незаконные торговые точки с овощами и фруктами заполонили улицы Бердска

Отказ России от Крыма предрекает экс-президент Украины

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске

На отлов бездомных животных заложили 611 тыс. рублей в бюджет Бердска

Половина россиян хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Акцию против пенсионной реформы объявил Навальный

Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска

На сломанном аттракционе повисли вниз головой катающиеся в Новосибирске

Вернуть законопроект о пенсионной реформе на доработку требуют общественники Новосибирска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Осужденный за торговлю данными о покойниках полицейский отказался платить штраф в Новосибирске

Бывшему правоохранителю суд дал за взяточничество 4,6 года условно. Но судебный штраф в размере 135 тыс. рублей он оплатил только после ареста автомобиля Honda-CRV.

19.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Осужденный за торговлю данными о покойниках полицейский отказался платить штраф в Новосибирске

Судебные приставы взыскали штраф с экс-полицейского

Бывший сотрудник полиции оплатил уголовный штраф за «жажду наживы», но добровольно платить его отказался, сообщили сегодня, 19 июня в управлении ФССП по Новосибирской области. Судебные приставы взыскали с бывшего полицейского уголовный штраф за взяточничество.

В отделе по исполнению особых исполнительных производств находилось на исполнении исполнительное производство о взыскании с 42–летнего гражданина К. уголовного штрафа за коррупционное преступление в размере 135 000 рублей.

Сотрудники двух агентств по оказанию ритуальных услуг решили развивать бизнес. Они обратились с предложением бартера к майору полиции. По плану организаторов сделки гражданин К. должен был предоставлять им поступающую в дежурную часть информацию о фактах смерти и персональные данные умерших лиц. В обмен на это за каждый заключенный договор о ритуальных услугах компании будут переводить денежные средства на банковский счет в пользу полицейского.

Майор полиции решил воспользоваться своим служебным положением, и в результате незаконных действий получил 50 000 рублей от одного ритуального агентства и 65 000 рублей от другого.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина К. по ч. 3 ст. 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Обвинительным приговором суда ему назначено условное лишение свободы сроком на 4 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года, в качестве дополнительного вида наказания — штраф в доход государства 135 000 рублей. Суд также лишил бывшего сотрудника полиции права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на срок 1 год 6 месяцев.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнения исполнительного производства о взыскании с гражданина К. уголовного штрафа вынес постановления о временном ограничении на выезд должника, а также о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства Honda-CRV 2004 года выпуска. Исполнительные действия побудили мужчину незамедлительно оплатить штраф в полном объеме.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пьяного водителя задержали с фальшивыми правами и нашли у него наркотики в Бердске Незаконные торговые точки с овощами и фруктами заполонили улицы Бердска Мошенницы завелись в Пенсионном фонде Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ООО ТА "БЕРДСК-ТРЕВЕЛ" ДАРИТ СКИДКУ ЗА ГОЛЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика