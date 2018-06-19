Незаконные торговые точки с овощами и фруктами заполонили улицы Бердска

Вкус лета — это, несомненно, вкус фруктов. В конце жаркого дня, после работы или учебы нет ничего лучше, чем собраться всей семьей возле большого стола и вдоволь наесться самой летней ягодой — черешней. В это время года достать ее в Бердске нет никакого труда. Улицы буквально наводнены многочисленными торговыми лотками, продающими ягоды, фрукты и овощи. Искать не приходится: любой тенистый уголок вблизи оживленного перекрестка или участок у стены магазина покрупнее может обзавестись деревянно-металлической конструкцией с фруктами.

-Пусть торгуют. По идее, не так уж и страшно. Зато удобно. Близко к дому очень удобно, не надо никуда бегать. Сам я часто беру. Ягоды там, фрукты. Я не вижу разницы, что магазин, что рынок, что ларек. Есть интересный момент у всей этой уличной торговли: можно всегда поторговаться, договориться. Всегда должна быть свобода в этом смысле, — рассуждает Федор Васильевич, бердский пенсионер, который сам часто обращается к услугам уличных торговцев.

У меня не пытаются торговаться. Единственное, что если товар нестандартный, то тогда дешевле выставляем товар. Не стандарт вообще влет уходит. Где помидор чуть-чуть мягкий, где червоточинка, а забирают быстро. Я сама даже беру себе домой, — с улыбкой отмечает решившаяся остаться анонимной продавщица фруктов. — Но в целом тут все очень свежее и хорошее.

С одной стороны — прекрасно. Обитателям окрестных домов куда проще и быстрее закупить овощи и фрукты возле своего дома. Два шага — и вкусные абрикосы уже на столе. Но есть и другая сторона вопроса. Как же регламентируется подобный наплыв уличной торговли? Можно ли ручаться за качество продукта, за его безопасность? За комментарием о регуляции уличной торговли «Курьер. Среда. Бердск» обратились к Юлии Бадриной, начальник управления экономического развития Бердска:

-Торговля контролируется отделом промышленности, торговли и развития предпринимательства и Административно-технической инспекцией. Нашим отделом торговли разработан и утвержден график ежедневных рейдов. Таким образом мы пресекаем торговлю в неустановленных местах. АТИ работают уже по своему графику. Дополнительно мы проводим совместные рейды с АТИ по выходным дням. Если находим торговые точки в неустановленных местах, то штрафуем их. Стараемся, чтобы они освобождали места. Есть места, где на санкционированная торговля идет постоянно. Это остановка у ТЦ «Меркурий», улицы Лелюха и Комсомольская — пересечение в районе рынка. Планируем еще совместно с полицией и СМИ провести расширенные рейды, с участием общественной палаты, — пояснила ситуацию Бадрина.

А вот ответа от самих торговцев никак не добиться. Найти место, где бы дали хоть какой-то конкретный комментарий по теме законности было почти невозможно. Продавцы чаще с улыбкой отнекивались, отводили взгляд и не разрешали фотографировать торговую точку. Скрытный народ. Мне удалось обмолвится парой слов с женщиной, устроившей торговлю фруктами прямо на автостоянке перед ТЦ «Форум» у площади Горького. Конкретных и интересных ответов я не получил, но не мог не отметить, что каждое краткое «да» или «нет» было еле заметно согласованно со стоящим рядом, но будто бы в стороне, мужчиной. Лично со мной он общаться отказался.

Обычная прогулка и внимательный взгляд дает возможность сделать некоторые простые выводы: значительная часть таких ларьков находится около дороги, и ладно бы, если возле пустынной дороги в одном из дворов. Нет. Возле оживленной улицы Ленина. Плотный поток автомобилей — не та вещь, которую люди хотят видеть по соседству со свежими фруктами. Но как оказалось, главный орган страны по надзору за качеством торговой продукции, Роспотребнадзор никак не регламентирует и не контролирует уличную торговлю фруктами и овощами. Такой ответ мы получили во время звонка на горячую линию ведомства.

— На покупку мотивирует внешний вид товара. Иногда даже цена. Только внешний вид ларьков бывает не очень привлекательным, — замечает Светлана, постоянная покупательница фруктов в уличных ларьках.

Действительно, интерес вызывают конструкции, на которых проводится торговля. Где-то это арендованные газетные ларьки, где то небольшие пластиковые шатры. Иногда встречаются самодельные домики из металлических частей и деревянных поддонов. Витринами зачастую выступают деревянные ящики, в которых и привезли продукты.

-У нас разработано положение о размещении нестационарных торговых объектов в городе Бердске. Согласно этому положению мы проводим аукционы по их размещению, и в этом положении утверждается управлением градостроительства эскизный проект киоска. Если вы заметили, то в центре сейчас появляются новые киоски с новым обликом и в Микрорайоне уже несколько стоит. Это уже по новому положению, но это не дело одного года. Со временем будет обновлен внешний вид всех киосков, — поясняет вопрос относительно вида торговых точек Юлия Бадрина. — Сейчас многие торговые точки работают по стандартам прошлого договора, когда разыгрывался на аукционе земельный участок. В том положении не было требований к эскизному проекту, а в новом — есть. Когда истечет срок действия договора, владельцы будут вынуждены организовывать торговлю в соответствии с эскизом.

Контроль уличной торговли в Бердске проводится регулярно. Ходят инспекции, проверяют документы, распределяются доступные для торговли места. Кроме того, власти начинают оказывать значительное влияние и на внешний вид фруктовых точек. Если сегодня в определенных районах Бердска встречаются картины самодельных торговых точек, которые местные жители считают неуместными и портящими пейзаж, то уже скоро их владельцев обяжут привести ларьки в порядок и придать им радующий глаз внешний вид.

Продавцы из тех, что все же решились пообщаться, уверяют покупателей в качестве своих фруктов. Если посмотреть со стороны, не благо ли подобный наплыв вкусной ягоды для горожан? Не благо ли шаговая доступность свежих овощей? Не благо ли возможность приобрести фрукты по сниженной цене? Но как же пыль дорог? Как же насекомые, микробы?

Каждый сам для себя оценит весомость всех плюсов и минусов и примет решение о покупке килограмма-другого черешни. Но согласитесь, в этом году она очень вкусная.