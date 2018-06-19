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Отказ России от Крыма предрекает экс-президент Украины

Леонид Кравчук полагает, что РФ не справится с «колоссальными затратами», которые требуются полуострову.

19.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Отказ России от Крыма предрекает экс президент Украины

Крымский мост стоит порядка 238 млрд рублей

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью газете «Украинская правда» заявил, что Россия может отказаться от Крыма и вернуть его Киеву, потому что полуостров требует крупных денежных вливаний.

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — заявил он.

При этом Кравчук добавил, что подобный сценарий необязательно должен воплотиться в жизнь в ближайшее время. Также он подчеркнул, что возможная передача полуострова под контроль Украины будет возможна под давлением международной общественности.

«Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю», — сказал бывший президент. Он пояснил свое предположение тем, что не знает, когда на Украине станут лучше жить, и тем, что на территории Крыма проживают 78% русских.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что разрешить конфликт на востоке Украины можно лишь прислушиваясь к мнению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а не пытаясь подчинить их. Он также сказал, что без влияния западных стран Украина не сможет решить конфликт на своих восточных территориях, передает РБК.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «РФ не справится с «колоссальными затратами», которые требуются полуострову.»

    По этой причине наверное будет сильно переживать и отдаст обратно Украине?
    Те то явно париться по этому вопросу не будут: привыкли что денег нет и надо держаться :-D :-D :-D

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