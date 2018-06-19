На отлов бездомных животных заложили 611 тыс. рублей в бюджет Бердска

Вопрос по внесению изменений в бюджет на 2018 год рассмотрели 19 июня на сессии горсовета депутатов Бердска.

По словам начальника управления финансов и налоговой политики Евгения Шменделя, изменения расходов и доходов в бюджет Бердска происходят на основании закона Новосибирской области.

То есть это уменьшение объемов субсидий на реализацию мероприятий государственной программы «Культура Новосибирской области» в сумме 29 млн 728,8 тыс. рублей, на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами Новосибирской области» — 300 тыс. рублей, отметил Шмендель.

Увеличение объема субсидий — на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ в осенне-зимний период в рамках программы «ЖКХ Новосибирской области» — 2 млн 207, тыс. рублей.

Увеличились субвенции, до 611 тыс. рублей, на проведение отлова бездомных животных.

Евгений Шмендель отметил, что увеличились собственные доходы в сумме 2 млн 190 тыс. рублей. Все остальные изменения связаны с перераспределением бюджетных ассигнований либо между главными распределителями бюджетных средств, либо внутри самих главных распределителей бюджетных средств.

На 500 тыс. рублей уменьшены ассигнования, которые были предусмотрены на оценку недвижимого имущества администрации. Увеличены — на опубликование правовых актов города Бердска.

За изменение в бюджете депутаты проголосовали единогласно.