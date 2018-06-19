Акцию против пенсионной реформы объявил Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал проведение протестных акций против пенсионной реформы. По его словам, заявки на санкционирование протестов поданы в 20 городах России, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста вне зависимости от политических взглядов и предпочтений»,— написал Навальный в Instagram.

В Москве заявку на проведение митинга против пенсионной реформы подали представители левых сил. Они планируют акцию подали 4 июля на площади Революции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Против правительственной инициативы, однако, выступают профсоюзы. Проект закона не вызвал одобрения россиян: петицию на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста подписали уже более 1,8 млн человек.

Напомним, в 2005 году президент Владимир Путин обещал, что до тех пор, пока он занимает должность главы государства, «повышения пенсионного возраста не будет». Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экономические реалии в России и в мире с тех пор существенно изменились. Как уточнили в Кремле, господин Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и поэтому обращаться к главе государства по этой теме «пока преждевременно».