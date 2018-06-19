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Акцию против пенсионной реформы объявил Навальный

Оппозиционный политик выведет людей на улицы в тех городах, где не проходит чемпионат мира по футболу.

19.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Акцию против пенсионной реформы объявил Навальный

Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал проведение протестных акций против пенсионной реформы. По его словам, заявки на санкционирование протестов поданы в 20 городах России, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста вне зависимости от политических взглядов и предпочтений»,— написал Навальный в Instagram.

В Москве заявку на проведение митинга против пенсионной реформы подали представители левых сил. Они планируют акцию подали 4 июля на площади Революции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Против правительственной инициативы, однако, выступают профсоюзы. Проект закона не вызвал одобрения россиян: петицию на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста подписали уже более 1,8 млн человек.

Напомним, в 2005 году президент Владимир Путин обещал, что до тех пор, пока он занимает должность главы государства, «повышения пенсионного возраста не будет». Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экономические реалии в России и в мире с тех пор существенно изменились. Как уточнили в Кремле, господин Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и поэтому обращаться к главе государства по этой теме «пока преждевременно».


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(6) Комментариев

  1. Настя

    Успокойтесь насчет повышения пенсий . Лучше подумайте о увеличении налога НДС. Почему никто не возмущается?

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    • Человек

      Ну надо же,опять этот НАвальный решил пошутить и всплыть в городах на митингах…
      Ну ведь судимость-то у него не сняли,опять будет сидеть под арестом в Кпз,и опять воокруг него будут школьники группироваться и кричать:»Работать не хотим!.»
      Человек — против НАвального и провокаторов —- *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Аноним

    Безразличные, сидите дома. ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    А этот вообще где нибудь работал ?
    Пусть ему пентагон платит пенсию .

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  4. Аноним

    Хоспади, этот то куда лезет. Причём тут «борьба с коррупцией»»? :-D
    Наверное чтобы про него не забыли. Ну и по своей сути противоречить абсолютно всем инициативам власти.

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