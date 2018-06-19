КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 3к
Продам комнату или обменяю
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам комнату 89137100859, 89529084661
продам 89139897337 Анна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске

Монах вошел в число Почетных жителей Бердска

Шквалистый ветер с грозами и ливнями снова идет в Бердск

Учителя, врачи и артисты сохранят право на досрочную пенсию

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

Скончалась выпавшая с балкона вместе с тележкой старушка в Бердске

На плохие дороги жалуются жители Бердска

Рост цен на бензин за неделю затормозился в 12 раз

За полдня почти 20 раз порезали ноги дети на пляже «Детский пляж» в Новосибирске

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Шквалистый ветер с грозами и ливнями снова идет в Бердск

МЧС не рекомендует в такую погоду отдыхать на берегу, а тем более купаться — во избежании несчастных случаев. Тем более, что в Бердске пока официально не открыт ни один пляж.

19.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Шквалистый ветер с грозами и ливнями снова идет в Бердск

Ливень топит улицы Бердска

Гроза с проливным дождем, настигшая Бердск прошлой ночью, сменилась несколькими солнечными днями. Но после полудня небо над городом вновь затянуло тучами и гремит гром. На предстоящие сутки погода в Новосибирской области радовать не будет, сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозу синоптиков, днём 19 июня и ночью 20 июня по области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Спасатели не рекомендуют при таких погодных условиях отдых у водоемов, поскольку возможен риск возникновения чрезвычайных происшествий.

Всем известно — вода является хорошим электрическим проводником, а это значит, что в непогоду увеличивается вероятность поражения молнией, даже если человек находится просто вблизи водоема. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего электрического сопротивления.
Если Вы заметили грозовой фронт, то предпримите меры предосторожности. Не находитесь во время грозы в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Отойдите на 20-30 метров в сторону от металлических предметов (мотоцикл, велосипед и т.д.). Не разговаривайте и не делайте звонки по мобильному телефону.

Крупный град может причинить серьезные телесные повреждения и травмы головы для человека. Ледяные шарики падают с большой скоростью. Спрятаться от них можно только под надежной крышей. Временную кровлю градины могут пробить. При отдыхе на берегу водоема безопасного укрытия поблизости может не оказаться.

Также, из-за сильного ветра на акваториях возможно опасное волнение. Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса, а при опрокидывании лодки удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно. Управление судном особенно усложняются в ночное время, в тумане или при других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Несмотря на то, что подразделений ГИМС и аварийно-спасательных формирований переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом и высоким риском возникновения происшествий на водных объектах, Главное управление МЧС России по Новосибирской области в данный период времени рекомендует воздержаться от выходов на водоемы.

Напоминаем, что на сегодняшний день в Новосибирской области официально открыто 6 пляжей:

· «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь),

· «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

· «У моря Обского (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

· городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное),

· пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

· пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске Монах вошел в число Почетных жителей Бердска Депутаты отказались ликвидировать ставку первого вице-мэра Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика