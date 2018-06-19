Шквалистый ветер с грозами и ливнями снова идет в Бердск

Гроза с проливным дождем, настигшая Бердск прошлой ночью, сменилась несколькими солнечными днями. Но после полудня небо над городом вновь затянуло тучами и гремит гром. На предстоящие сутки погода в Новосибирской области радовать не будет, сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозу синоптиков, днём 19 июня и ночью 20 июня по области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Спасатели не рекомендуют при таких погодных условиях отдых у водоемов, поскольку возможен риск возникновения чрезвычайных происшествий.

Всем известно — вода является хорошим электрическим проводником, а это значит, что в непогоду увеличивается вероятность поражения молнией, даже если человек находится просто вблизи водоема. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего электрического сопротивления.

Если Вы заметили грозовой фронт, то предпримите меры предосторожности. Не находитесь во время грозы в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Отойдите на 20-30 метров в сторону от металлических предметов (мотоцикл, велосипед и т.д.). Не разговаривайте и не делайте звонки по мобильному телефону.

Крупный град может причинить серьезные телесные повреждения и травмы головы для человека. Ледяные шарики падают с большой скоростью. Спрятаться от них можно только под надежной крышей. Временную кровлю градины могут пробить. При отдыхе на берегу водоема безопасного укрытия поблизости может не оказаться.

Также, из-за сильного ветра на акваториях возможно опасное волнение. Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса, а при опрокидывании лодки удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно. Управление судном особенно усложняются в ночное время, в тумане или при других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка.

Несмотря на то, что подразделений ГИМС и аварийно-спасательных формирований переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом и высоким риском возникновения происшествий на водных объектах, Главное управление МЧС России по Новосибирской области в данный период времени рекомендует воздержаться от выходов на водоемы.

Напоминаем, что на сегодняшний день в Новосибирской области официально открыто 6 пляжей:

· «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь),

· «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

· «У моря Обского (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

· городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное),

· пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

· пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).