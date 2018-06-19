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Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске

После ремонта дороги на улице Павлова осталась «вечная» лужа. Ее создают местные жители, откачивая воду из затопленного дома на проезжую часть.(ВИДЕО ФОТО)

19.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: «Курьер. Среда. Бердск» Нет комментариев

 

Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске

На месте засыпанной ямы осталась невысыхающая лужа

В четверг, 14 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о яме, затруднявшей движение после перекрестка улиц Красная Сибирь и Павлова. В пятницу, 15 июня, сотрудники Центра муниципальных услуг устранили этот дефект, засыпав яму асфальтовой крошкой.

Сегодня, 19 июня, на месте засыпанной ямы на проезжей части улицы Павлова остается невысыхающая лужа. Установить причину происхождения этой лужи очень просто — виной всему шланг, протянутый от дома №30 по ул. Павлова. Жители дома таким образом избавляются от воды, которую откачивают из-под дома.

Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске

Жители дома по адресу Павлова, 30 откачивают воду на проезжую часть

Автомобилисты недовольны наличием лужи. Во-первых, она не способствуют чистоте автомобилей. Во-вторых, асфальт, постоянно пребывающий в воде, теряет свою прочность, что ведет к образованию новых ям. А они, в свою очередь, являются проблемой для автомобилей.

Сегодня заместитель директора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что планируется предпринять для борьбы со сложившейся ситуацией.

— У нас есть правила благоустройства. Хотелось бы, чтобы люди изучили их и хоть немного начали применять. Водоотводные канавы у нас по улицам есть, по крайней мере должны быть. Где их нет или они уже «заплыли» — в таких местах будем исправлять. По основным магистралям канавы поддерживаем мы. А в частном секторе каждый собственник должен чистить свою канаву, смотреть за ней, прочищать трубы. Улица Павлова — основная магистраль, водоотводную канаву вдоль этой улицы должен поддерживать ЦМУ. Этим мы сейчас и занимаемся. На Красноармейской, например, приводим в порядок. На улице Павлова будем смотреть, если надо — исправлять. Когда будет дренажка, жителям надо будет воду из-под домов перенаправить в нее, а не на проезжую часть. Это же здравый смысл. Для чего нам размывать дорогу, если у нас будет водоотводная канава? — задал риторический вопрос Максим Совбанов.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Коме того, сотрудники ЦМУ очень озабочены качеством дорожного покрытия. Дело в том, что ямы на дорогах являются источником аварийных ситуаций. По словам Совбанова, на этом основании ГИБДД может предъявить претензии по качеству асфальтового покрытия в адрес ЦМУ. Логично предположить, что нужно запретить жителям сливать откаченную воду на проезжую часть. Однако, по объективным причинам сделать это сегодня нельзя.

— Мы же понимаем, что с водой у нас общая глобальная проблема. Ее ведь не просто так на дорогу льют из собственного бачка. Например, из запаса, который надо обновить. Люди борются с общей проблемой, как могут. Теперь надо сделать дренажную систему, чтобы все в нее начали сливать, — выразил пожелание Максим Флюрович.


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