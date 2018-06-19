Учителя, врачи и артисты сохранят право на досрочную пенсию

18 июня к рассмотрению предложенного правительством сценария повышения возраста выхода на пенсию приступил Совет Государственной Думы. Впереди также обсуждение в регионах, на что по закону отводится месячный срок. Тема остается одной из самых обсуждаемых, поскольку так или иначе затрагивает большинство россиян.

Как поменяется порядок назначения досрочных пенсий, которые сейчас положены по закону для некоторых категорий работников, в том числе и в бюджетной сфере — речь идет о педагогах, медицинских работниках, артистах? Этот вопрос активно обсуждается сегодня в семьях бюджетников. Ведь не секрет, что и в школах, и в поликлиниках большая доля работников «в возрасте», и для них досрочная пенсия (в народе ее часто называют «пенсия по выслуге лет») — это существенное подспорье к зарплате.

И врачи, и учителя — это социально значимые профессии. В правительстве это понимают, а потому, предлагая провести увеличение общеустановленного пенсионного возраста, институт досрочных пенсий решили сохранить. «Для данной категории работников исходя из их общественной значимости институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме, — пояснили «Российской газете» в министерстве труда и соцзащиты. — Никакого ужесточения требований по специальному стажу, который требуется для назначения досрочной пенсии, также не будет».

То есть, как и сейчас, школьные педагоги (и мужчины, и женщины) будут получать право на оформление досрочной пенсии, отработав по профессии не менее 25 лет.

Врачам, работавшим на селе или в поселках городского типа, будет сохранен спецстаж 25 лет, а если доктор работал в городской поликлинике и больнице — суммарный стаж по профессии у него должен составлять не менее 30 лет.

Тем не менее порядок назначения досрочной пенсии предлагается изменить. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно «сдвигать» и возраст выхода на досрочную пенсию у льготников. В итоге, когда закончится переходный период, срок оформления этого вида пенсий будет повышен на 8 лет.

«Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию, — уточнили в минтруде. — Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений».

Для примера, на сегодняшний день учительница в школе вне зависимости от того, сколько ей лет, получает право на досрочную пенсию, отработав по профессии 25 лет. Этот порядок одинаков и для сельских педагогов, и для учителей городских школ. Допустим, этот профессиональный стаж она выработает в 2018 году. Тогда, соответственно, право на досрочную пенсию у нее возникает в этом же 2018 году, и сейчас она может оформить ее сразу же. Если свой спецстаж наша гипотетическая учительница выработает в 2019 году, порядок назначения пенсии будет уже другой. Поскольку общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году предлагается увеличить на 1 год (до 56 лет у женщин), то и момент назначения досрочной пенсии у учительницы сдвинется ровно на 1 год. И оформить ее она сможет в 2020 году.

Если профессиональный стаж будет выработан в 2020 году, то пенсию можно будет оформить в 2022 году и так далее.