Посоветуйте курсы парикмахеров!

Невысыхающая лужа вместо засыпанной ямы осталась на дороге в Бердске
Монах вошел в число Почетных жителей Бердска
Шквалистый ветер с грозами и ливнями снова идет в Бердск
Учителя, врачи и артисты сохранят право на досрочную пенсию
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске
Скончалась выпавшая с балкона вместе с тележкой старушка в Бердске
На плохие дороги жалуются жители Бердска
Рост цен на бензин за неделю затормозился в 12 раз
За полдня почти 20 раз порезали ноги дети на пляже «Детский пляж» в Новосибирске