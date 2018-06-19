На плохие дороги жалуются жители Бердска

Исследования «Социальная ситуация в Новосибирской области» провело информационно-аналитическое управление правительства Новосибирской области в апреле этого года. Было опрошено почти 10 тыс. новосибирцев и жителей области.

Проблема с дорогами жителями Новосибирской области оценивается как наиболее острая и требующая первоочередного решения. Так считает почти половина опрошенных (47%).

В числе наиболее удовлетворенных состоянием автомобильных дорог жители Кольцово, Усть-Таркского и Убинского района. В числе локаций, где большая часть людей не удовлетворены тем, как выглядят дороги их населенного пункта — Бердск, Искитим, Обь, Барабинский и Куйбышевский районы. В Новосибирске эта проблема ощущается острее: по сравнению с прошлым годом процент «сердитых» горожан в областном центре увеличился на 10%, а в области на 3%.

В среднем по области трое из четырех опрошенных ставят состоянию дорог неудовлетворительные отметки.

«Традиционно основная проблема — плохое состоян​ие дорожного покрытия. В районах добавляется отсутствие дорог с асфальтовым (щебневым) покрытием, в малых городах — отсутствие ливневой канализации», — указывают авторы исследования.

При этом есть и специфические проблемы. Так, для города это пробки и уборка улиц от снега и грязи.

Общественный транспорт

Количество недовольных работой общественного транспорта — 37%, показатель особо не изменился с прошлого года. При этом в зависимости от того, где живет человек, дифференцируются проблемы.

Авторы исследования указывают, что в Новосибирске это отсутствие «прямых» рейсов, техническое состояние общественного транспорта, несоответствие установленному графику движения, высокая стоимость проезда.

«В Бердске чаще обращали внимание на отсутствие общественного транспорта («есть только коммерческий»), «прямых» рейсов, техническое состояние подвижного состава. В Искитиме — на плохое техническое состояние автобусов. В Оби — на отсутствие рейсов в нужное время. В Кольцово жителей беспокоит высокая стоимость проезда», — отметили исследователи.

В сельской местности на первый план выходят проблемы, связанные с отсутствием рейсов в нужное время и неудобный график движения транспорта.