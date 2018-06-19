Скончалась выпавшая с балкона вместе с тележкой старушка в Бердске

Сегодня, 19 июня, хоронят пожилую бердчанку, которая 13 июня выпала с балкона 3 этажа. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», происшествие случилось около 9 часов утра по адресу: ул. Суворова, 4. Соседи предполагали, что женщина перепутала входную дверь с балконной. Пострадавшую увезли на «скорой» в больницу. Тогда была информация, что упавшая не получила серьезных повреждений и дочь готова была забрать ее домой.

Как выяснилось в ходе обследования, пострадавшая получила множественные переломы костей скелета, в том числе позвоночника, оправиться от которых уже не смогла. Проведя в больнице 3 дня, 71-летняя женщина умерла — вечером в субботу, 16 июня. В больнице она находилась на искусственной вентиляции легких, поскольку после сдавления грудной клетки при падении не могла дышать самостоятельно.

-Она не перепутала двери. Она была больным человеком — с головой… Немножко чудила. Может, она окно хотела помыть, я не знаю. Здесь не было никого, она была одна. Я собиралась к ней после работы зайти. Она по квартире еле ходила, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» дочь умершей Юлия Алексеева.

Она подтвердила, что тележка тоже упала на газон за домом. Но на дачу ее мама не собиралась. Родные погибшей после происшествия нашли на балконе веник, возможно, та убиралась.

-То, что она может не выжить, мне сказали в первый же день. Врачи по телефону постоянно говорили, что ее состояние нестабильное и тяжелое. Ее в реанимации закрыли сразу. Нас с участковым даже на порог не пустили. Полицейский меня опрашивал. Наверно, так положено, — заявила Юлия Анатольевна.

Несмотря на «букет болезней», пожилая женщина, по мнению ее дочери, могла бы, вероятно, прожить еще много лет, если бы не трагический несчастный случай.