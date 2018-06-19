Должность первого вице-мэра оставили в структуре власти депутаты

Бердские депутаты сегодня, 19 июня, на сессии горсовета отказались исключать из структуры исполнительной власти должность первого вице-мэра. Эта поправка в Устав города не набрала нужного числа голосов. Как сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» с заседания депутатского корпуса, за исключение проголосовало 20 народных избранников, а для утверждения решения необходимо было 22 руки.

Еще в период обсуждения многие депутаты были против отказа от правой руки мэра, считая, что «командиру нужен помощник», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И им до недавнего времени был Александр Тужик, уволившийся по собственному желанию 23 апреля. Обязанности первого вице-мэра распределили между другими замами.

Между тем, отказ от первого зама рассматривали из-за протеста прокурора на решение

сессии горсовета об исключении этой должности из структуры горадминистрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», существующая модель управления в Бердске не соответствовала нормативам постановления правительства Новосибирской области.

В действующую структуру горадминистрации входили первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и установить следующие должности: замглавы по вопросам экономического развития, заместитель по ЖКХ и градостроительству, зам по социальной политике и управделами.

На публичных слушаниях 24 мая рассмотрели предложения по проекту решения и из устава исключили строчку «первый заместитель главы администрации». 5 июня подготовили проект. Но он не прошел голосование на сессии.