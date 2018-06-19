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За полдня почти 20 раз порезали ноги дети на пляже «Детский пляж» в Новосибирске

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За полдня почти 20 раз порезали ноги дети на пляже «Детский пляж» в Новосибирске

Спасатели усиленного оказывали помощь порезавшим ноги детям 18 июня.

19.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За полдня почти 20 раз порезали ноги дети на пляже Детский пляж в Новосибирске

Ранят ноги стеклом на пляжах Советского района

Спасатели МАСС Новосибирска сообщили в сводке за 18 июня, как ранят ноги на пляжах.

14:25-14:29 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2014г.р.
15:08-15:12 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Мальчик порезал ногу. Оказана первая помощь ребёнку 2010 г.р.
15:15-15:19 Кировский р-н. Спасательный пост «Горский». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2002г.р.
15:25-15:29 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2009г.р.
15:30-15:35 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2003г.р.
15:35-15:40 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Мальчик порезал ногу. Оказана первая помощь ребёнку 2005г.р.
16:10-16:14 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2006г.р.
16:30-16:35 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2009г.р.
16:45-16:50 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2007г.р.
16:50-16:54 Советский р-н. Акватория Обского водохранилища. Профилактическое патрулирование. Патрулирование проведено. Нарушения правил поведения на воде отдыхающими не выявлено.
16:54-16:58 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2004г.р.
16:55-16:59 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Мальчик порезал ногу. Оказана первая помощь мальчику 2009г.р.
16:59-17:03 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2008г.р.
17:06-17:10 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2004г.р.
17:15-17:19 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2004г.р.
17:19-17-23 Советский р-н. Спасательный пост «Детский пляж». Мальчик порезал ногу. Оказана первая помощь ребёнку 2006 г.р.
17:30-17:36 Советский р-н. АСО «Южный». Девочка порезала ногу. Оказана первая помощь девочке 2006 г.р.


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