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Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Опрос показал, что далеко не все горожане понимают мотивацию правительства для пенсионной реформы. Бердчане опасаются безработицы и не дожить до пенсии.(ОПРОС)

19.06.2018 7 коммент.

16 июня на рассмотрение Госдумы внесли проект закона, корректирующий правила пенсионного обеспечения РФ. В нем предлагается увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения планируется вводить постепенно до 2034 года. Все это для того, чтобы повысить пенсии нынешним и будущим пенсионерам, аргументирует правительство.

Новости о подготовке изменений возникали еще за неделю до появления официальной информации. Внесение законопроекта вызвало существенный резонанс в обществе. «Курьер. Среда. Бердск» решил провести опрос и узнать у бердчан, как они относятся к подобной инициативе правительства.

В основной своей массе опрошенные высказались против повышения пенсионного возраста. Многих бердчан волнует социальная сторона вопроса. Некоторые ссылаются на проблемы в местной системе здравоохранения. Другие откровенно раздражались в адрес правительства.

Нашлись и те, кто поддерживает инициативу правительства. Всего два человека из всего количества опрошенных отметили, что положительные изменения и рост пенсий — весомые аргументы в защиту законопроекта. В ходе опроса выяснилось, что лишь малое количество бердчан полностью понимают мотивацию властей при рассмотрении законопроекта.

На прямой вопрос респонденты отвечали, что инициатива правительства связана с накоплением денег в Пенсионном фонде. Лишь несколько человек упомянули предрекаемый властями рост пенсий.

Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Мария

Мария:
— Люди всю жизнь работали, зарабатывали. Время которое можно для себя пожить, на пенсии, которая сейчас наступает с 55 лет, придется еще отрабатывать. А годы уже не те и здоровье не то.

Елена, пенсионерка:
— Если работник в кабинетике сидит, заседает в Госдуме, то он может там хоть до ста лет сидеть. А если человек работает физически — он вырабатывается. А на больничный уйти сложно, частный работодатель косо смотрит. И копится все это. Я многих знаю, кто не дожил до пенсии. Даже до нашей, до той, что сейчас. А уж если повысить еще…Прежде чем повысить возраст, нужно улучшить медицинское обслуживание. У меня дочь живет в Искитиме, а там работы совсем нет. Она куда то приткнулась и не хочет оформлять. Не выгодно. А там ни стажа, ни больничного. И если пенсию получать, то нечего. Закон же уже выйдет.

Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Виктор

Виктор:
— Смотрите, мне 53 года. Я иду по горячей сетке, работал на ртутном, на военном производстве. Я должен идти, как мужчина, в 50 лет. Женщины у нас идут в 45. На каком основании президент сделал так, чтобы я еще должен был работать семь с половиной лет. У меня прожиточный минимум, а я сейчас болею, 60 — 65 лет, дай бог доживу. А если нет, то как? Всю жизнь без пенсии? Я не понимаю. Почему пенсия в 65, когда люди еле живут до 70.
Хотя в 2006 он говорил, что я года до пенсии поднимать не буду.

Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Елена и Татьяна

Елена:
— Если честно, то я положительно отношусь к повышению возраста. Понимаете, если судить по мне, мне сейчас 53 года. И согласитесь, что может до 63 лет много, но до 60 лет еще можно поработать. Что касается мужчин. Мужчин, возможно, и не стоило поднимать, потому что у них болезни и проблемы появляются раньше. Они меньше ходят к врачам и так далее. А женщинам надо еще дать послабление в работе на время, когда они воспитывают детей. Дать оплачиваемый отпуск 3 года. А когда дети выросли, то почему бы еще не поработать?

Татьяна:
— На биржу труда можно встать один раз. Человек, если он не может оформить инвалидность, но плохо себя чувствует, он и на биржу труда уже встать не может. В 60 лет человеку уже сложно работать. Даже не физическим трудом, а умственным. А если еще посмотреть на среднюю продолжительность жизни, то здесь, в Сибири, этот показатель тянется вниз. Мы против. Мы подписали уже все возможные петиции, написали на гос портале. Наверное, им просто денег в бюджете не хватает или работающего населения. Пенсионеров никто не берет на работу и появится много инвалидов, делать то больше нечего. Придется ногу ломать.

Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Алексей

Алексей, 38 лет:
— 65 лет для мужчин. Это очень много, мне кажется. Может, кому то это и будет выгодно, пенсия добавится, но нашему поколению до 40 лет, до 30…Им будет сложно. Почему так сделали, я не знаю.

Повышением пенсионного возраста возмущены жители Бердска

Алексей

Алексей:
— На пенсию позже выходишь. Женщины выходили в 55, сейчас будут в 63. У мужчин тоже, выходишь на пенсию в 65 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин — 67 лет. Получается, выходишь на пенсию, два года живешь, а потом все. Зато пенсия больше будет. На тысячу рублей в месяц повышаться будет, по моему.

Всероссийский опрос, в котором поучаствовали около полутора тысяч россиян и проведенный исследовательским холдингом «Ромир», показал, что 92% опрошенных высказываются против решения правительства. 8% россиян поддерживают инициативу правительства. Несколько теплее новый законопроект принимает молодежь. Среди опрошенных респондентов возрастом 18-24 лет уровень поддержки законопроекта достигает 12%.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    » Несколько теплее новый законопроект принимает молодежь.»
    в молодости иллюзий больше ) за счет гормонов и другого ощущения времени ..)
    если б я вернулся на 20 лет раньше, много чего сказал бы сам себе — крепко и с выражением..)
    а теперь для меня закон повышения возраста дожития это геноцид…

    Thumb up 20 Thumb down 2

  2. Аноним

    Каждый месяц мой работодатель отчисляет за меня более 10тыщ в пф рф от зп в 50 тыщ. То есть за 40 лет если по сегодняшним деньгам он отчислит около ПЯТИ миллионов. Уважаемое, …., правительство! Как вы думаете, какая мне должна быть назначена пенсия??? Если по среднему я проживу целых 10 месяцев после выхода на нее??? Только не говорите что озвученые Голиковой 40% от заработка, то есть 20 тыщ. Пенсионная реформа должна заключаться в отмене пенсии. И отмене сбора с работадателя. Пусть эти деньги отдаются работнику. А он уже сам может распорядиться куда и что. В крайнем случае детям и внукам достанутся, а не прорве чинуш.

    Thumb up 18 Thumb down 1

    • Аноним

      «Если по среднему я проживу целых 10 месяцев после выхода на нее»
      тогда рекомендую помереть до выхода на пенсию: накопительную часть в полном объеме получат ваши наследники — хоть польза от вас будет какая-то :-D

      Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    Опрос не нужен чтобы понять:
    не то что «далеко не все», а скорее мало кто вообще понимает:
    — устройство государства
    — основы экономики
    — основы теории управления государством

    обычные граждане и не должны понимать такие решения и опросы здесь не показательны!

    Thumb up 0 Thumb down 7

  4. Аноним

    Кто считает что ему после 63 всё , то и переживать не о чем .

    Thumb up 0 Thumb down 7

  5. Аноним

    …2008 год.
    Саакашвили нападает на российских миротворцев в Осетии в период Китайской олимпиады….

    …2014 год.
    Украина совершает антигосударственный переворот в период Сочинской Олимпиады…

    …2018 год.
    — А это неплохая тактика, — подумали в российском правительстве и напали на собственный народ в период проведения чемпионата мира…

    (во время проведения мировых первенств в стране запрещены митинги, пикеты, референдумы и прочие акции протеста)

    Thumb up 11 Thumb down 1

  6. Михаил

    Какой подарок для США

    Thumb up 3 Thumb down 1

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