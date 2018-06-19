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Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

После торжества праздник выпускников продолжится в каждой школе. Полицейские будут контролировать места празднования.

19.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

Выпускной бал — одно из тех событий, которое запоминается на всю жизнь

Простятся со школой 545 выпускников в Бердске. Традиционно торжественный выпускной для всех школ пройдет на площади Горького. Он стартует 26 июня в 17.00.

Выпускные в школах начнутся сразу после городского праздника, рассказала на совещании чиновников 18 июня начальник управления образования Жанна Тузова. В первой части будут поздравления учеников, педагогов, родителей. Вторую часть праздника организовывают родители.

— Мы этот вопрос держим на контроле. Все службы знают об этом, — отметила Тузова.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался у замначальника отдела МВД по Бердску Сергея Волгина, есть ли у них список тех мест, где организованы праздники.

— Да, у нас есть список всех мест, где будут проходить мероприятия. Личный состав подготовлен и проинструктирован, — сообщил Волгин.

— Будем надеяться, что будет спокойно, в прошлом году ЧП не было, — сказала Жанна Леонидовна.

В любом случае меры предосторожности не помешают, подвел итог разговора Шестернин.


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