Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

Простятся со школой 545 выпускников в Бердске. Традиционно торжественный выпускной для всех школ пройдет на площади Горького. Он стартует 26 июня в 17.00.

Выпускные в школах начнутся сразу после городского праздника, рассказала на совещании чиновников 18 июня начальник управления образования Жанна Тузова. В первой части будут поздравления учеников, педагогов, родителей. Вторую часть праздника организовывают родители.

— Мы этот вопрос держим на контроле. Все службы знают об этом, — отметила Тузова.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался у замначальника отдела МВД по Бердску Сергея Волгина, есть ли у них список тех мест, где организованы праздники.

— Да, у нас есть список всех мест, где будут проходить мероприятия. Личный состав подготовлен и проинструктирован, — сообщил Волгин.

— Будем надеяться, что будет спокойно, в прошлом году ЧП не было, — сказала Жанна Леонидовна.

В любом случае меры предосторожности не помешают, подвел итог разговора Шестернин.