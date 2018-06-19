9 сентября 2018 года — досрочные выборы губернатора Новосибирской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
УВЕДОМЛЕНИЯ
Сайт www.kurer-sreda.ru
Kurer-sreda уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании www.kurer-sreda.ruна досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Редакция сетевого издания www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Vesiskitim eведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании www.vesiskitim.ruна досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.
Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков — 10 000
(десять тысяч) рублей.
Редакция сетевого издания www.vesiskitim.ruнаходится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00.
Газета «Курьер.Среда.Бердск»
Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск» уведомляет о готовности предоставить газетные площади для размещения предвыборных материалов на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.
Стоимость одной полосы — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
Газета «Народ знает все»
Редакция газеты «Народ знает все» уведомляет о готовности предоставить газетные площади для размещения предвыборных материалов на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.
Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51
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