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9 сентября 2018 года — досрочные выборы губернатора Новосибирской области

Извещение о готовности предоставить услуги и площади по публикации предвыборной агитации.

19.06.2018 Нет комментариев

9 сентября 2018 года — досрочные выборы губернатора Новосибирской области

 

9 сентября 2018 года — досрочные выборы губернатора Новосибирской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

УВЕДОМЛЕНИЯ

Сайт www.kurer-sreda.ru

Kurer-sreda уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании www.kurer-sreda.ru на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков — 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Редакция сетевого издания www.kurer-sreda.ru г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

Cайт www.vesiskitim.ru

Vesiskitim eведомляет о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании www.vesiskitim.ru на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.

Стоимость одного материала объемом до 3000 знаков — 10 000

(десять тысяч) рублей.

Редакция сетевого издания www.vesiskitim.ru находится по адресу: г.Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, 8(383-43)2-93-00.

Газета «Курьер.Среда.Бердск»

Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск» уведомляет о готовности предоставить газетные площади для размещения предвыборных материалов на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.

Стоимость одной полосы — 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Редакция газеты «Курьер.Среда.Бердск», г.Бердск, ул.К.Маркса,24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51

Газета «Народ знает все»

Редакция газеты «Народ знает все» уведомляет о готовности предоставить газетные площади для размещения предвыборных материалов на досрочных выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года.

Редакция газеты «Народ знает все», г.Бердск, ул.К.Маркса, 24, оф.2, тел.8(383-41)2-15-51


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