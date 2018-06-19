Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска

Одной из причин оставить под стражей экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей, следствие назвало его связь с высокопоставленными людьми. А такие, как оказалось, живут в новосибирском многоквартирном доме Кожина. Его супруга, допрошенная на судебном заседании 15 июня в качестве свидетеля это подтвердила и даже назвала фамилии из числа бывших и нынешних сотрудников органов власти разного уровня.

— Что же нам с соседями не здороваться? — вопросом на вопрос ответила Елена Кожина, занимающая пост председателя ТСЖ дома, где проживает вместе с супругом.

Ее поддержала адвокат Елена Полозова, заявившая, что закон не запрещает человеку, находящемуся под подпиской о невыезде (Кожин находился под этой мерой пресечения до 20 апреля) общаться со знакомыми, в том числе с влиятельными, в том числе в связи с поиском новой работы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после возбуждения против него уголовного дела 27 марта.

— Он пытался исполнить свою гражданскую ответственность и трудоустроиться, иметь доход в период расследования уголовного дела, чтобы содержать себя и свою семью, — аргументировала защита.

Как рассказал сам подсудимый, за 10 дней до задержания ему продлили трудовой договор на 5 лет — до 2023 года с мэрией Бердска:

— Насколько я знаю, такие контракты подписывают при согласовании с правоохранительными органами. Не знаю, почему через 10 дней все пошло по-другому.

Кроме того, по словам Кожина, за 4 дня до его задержания по требованию генерального директора «Сибирской генерирующией компании» из Москвы он направил резюме для рассмотрения его кандидатуры на должность руководителя компании «СибЭко».

Автор видео Анастасия Солодкова



Александр Кожин подтвердил, что, находясь под подпиской о невыезде, он искал работу, хотя бы временную, в том числе с помощью своих высокопоставленных знакомых. Вице-губернатор Сергей Семка, по словам Кожина, принимал участие в его судьбе. Директор завода «Сибтехномаш» предложил ему руководить котельной предприятия.

Автор видео Анастасия Солодкова



Кожин отрицает свою причастность к ущербу Комбинату бытовых услуг. Напротив, он уверен, что за 4,5 года работы на главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска, он сумел снизить долги Комбината на 200 млн рублей, эффективно освоил 480 млн рублей, что позволило получить прибыль в 2017 году в размере 10 млн рублей, выстроил систему сбора платежей «лучше, чем в Российской Федерации в целом». Кожин поставил себе в заслугу то, что не случилась концессии котельных и сетей Бердска, которая могла бы уничтожить ТЭК Бердска.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 июня суд продлил арест Кожину на 2 месяца и 6 суток. До 25 августа включительно от останется в СИЗО.

Кроме того, Следственный комитет подозревает Александра Кожина в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ с населения. Впрочем, по ст. 160 УК РФ дело пока не возбуждено, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

справка

Сибирская энергетическая компания (АО «СИБЭКО») — крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством и реализацией тепловой и электрической энергии.

В марте 2018 года произошла реорганизация и перевод СИБЭКО в филиал СГК,

Сибирская генерирующая компания – единый комплекс производства, транспортировки, сбыта тепловой и электрической энергии. Обеспечивает теплом 3 млн жителей в 6 регионах России, каждый пятый киловатт-час, потребленный в Сибири, произведен на станциях СГК.