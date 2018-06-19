Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска

Александр Кожин выглядел осунувшимся на суде по избранию меры пресечения 15 июня
Одной из причин оставить под стражей экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей, следствие назвало его связь с высокопоставленными людьми. А такие, как оказалось, живут в новосибирском многоквартирном доме Кожина. Его супруга, допрошенная на судебном заседании 15 июня в качестве свидетеля это подтвердила и даже назвала фамилии из числа бывших и нынешних сотрудников органов власти разного уровня.
— Что же нам с соседями не здороваться? — вопросом на вопрос ответила Елена Кожина, занимающая пост председателя ТСЖ дома, где проживает вместе с супругом.
Ее поддержала адвокат Елена Полозова, заявившая, что закон не запрещает человеку, находящемуся под подпиской о невыезде (Кожин находился под этой мерой пресечения до 20 апреля) общаться со знакомыми, в том числе с влиятельными, в том числе в связи с поиском новой работы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после возбуждения против него уголовного дела 27 марта.
— Он пытался исполнить свою гражданскую ответственность и трудоустроиться, иметь доход в период расследования уголовного дела, чтобы содержать себя и свою семью, — аргументировала защита.
Как рассказал сам подсудимый, за 10 дней до задержания ему продлили трудовой договор на 5 лет — до 2023 года с мэрией Бердска:
— Насколько я знаю, такие контракты подписывают при согласовании с правоохранительными органами. Не знаю, почему через 10 дней все пошло по-другому.
Кроме того, по словам Кожина, за 4 дня до его задержания по требованию генерального директора «Сибирской генерирующией компании» из Москвы он направил резюме для рассмотрения его кандидатуры на должность руководителя компании «СибЭко».
Автор видео Анастасия Солодкова
Александр Кожин подтвердил, что, находясь под подпиской о невыезде, он искал работу, хотя бы временную, в том числе с помощью своих высокопоставленных знакомых. Вице-губернатор Сергей Семка, по словам Кожина, принимал участие в его судьбе. Директор завода «Сибтехномаш» предложил ему руководить котельной предприятия.
Автор видео Анастасия Солодкова
Кожин отрицает свою причастность к ущербу Комбинату бытовых услуг. Напротив, он уверен, что за 4,5 года работы на главном ресурсоснабжающем предприятии Бердска, он сумел снизить долги Комбината на 200 млн рублей, эффективно освоил 480 млн рублей, что позволило получить прибыль в 2017 году в размере 10 млн рублей, выстроил систему сбора платежей «лучше, чем в Российской Федерации в целом». Кожин поставил себе в заслугу то, что не случилась концессии котельных и сетей Бердска, которая могла бы уничтожить ТЭК Бердска.
Автор видео Анастасия Солодкова
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 июня суд продлил арест Кожину на 2 месяца и 6 суток. До 25 августа включительно от останется в СИЗО.
Кроме того, Следственный комитет подозревает Александра Кожина в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ с населения. Впрочем, по ст. 160 УК РФ дело пока не возбуждено, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
справка
Сибирская энергетическая компания (АО «СИБЭКО») — крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством и реализацией тепловой и электрической энергии.
В марте 2018 года произошла реорганизация и перевод СИБЭКО в филиал СГК,
Сибирская генерирующая компания – единый комплекс производства, транспортировки, сбыта тепловой и электрической энергии. Обеспечивает теплом 3 млн жителей в 6 регионах России, каждый пятый киловатт-час, потребленный в Сибири, произведен на станциях СГК.
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А мне по человечески жаль Кожина,ничего из им сказанного он конечно не сделал,да и резюме он мог подать хоть на министра обороны,и никакое КБУ не эффективное,но при всей этой дичи,мог бы сидеть и на домашнем аресте. Хотя конечно следователям виднее.
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Зверю: так ему давали изначально домашний арест, но он проигнорировал это, начал заниматься поисками работы, общаться с друзьями, соседями. А ведь, домашний арест это не предусматривает. Сиди дома, не дергайся, даже мобильной связью нельзя пользоваться.
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Ему давали подписку,это не домашний арест. Подписка запрещает ему покидать пределы НСО и по первому требованию обязывает являтся к следователю. Кожин же начал искать способы и людей,кто мог бы повлиять на дело и тут же получил по шапке. А вообще то он известный !барон Мюнхаузен» и внут дворянина
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Объяснили же, что под подпиской он развил бурную деятельность с привлечением маститых знакомых для облегчения своей участи??! И адвокат дует в ту же дуду: он имеет право общаться. Ну вот и закрыли, чтобы не общался!
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Зверь,
а мне Кожина не жаль.
3 года город буквально ВЫЛ зимой от холода в квартирах. Причина этого была — человек на фото в клетке. Человек, на которого нельзя было найти нигде управу.
Можно было бы «понять, простить» если бы от этих лишений по концовке был положительный результат (например реконструированные ЦТП).
Ничего положительного после Кожина не останется в городе. Михайлов хоть улицу Ленина отремонтировал…
Начальника ГЖИ НСО Пономарева незамечающего беспредел бердских управляшек, тоже хочется увидеть на фото в аналогичной статье в КСБ.
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Даже находясь в следственном изолятор бывший горе-руководитель Кбу,добивший предприятие,не перестаёт понтоваться. Какое вам Сибэко? Вы уже у Червова поработали,кто вам позволит частное предприятие гробить? На мой взгляд у вас в голове поселились белочки.Попросите ваших подельников по Кбу принести мешочек орешков.
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А вам не кажется,что они внешне с Потаповым чем то похожи
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Что то в дворники не подался, раз семья так «бедствует» без средств к существованию… Хоть бы не позорились окончательно! Там столько, что и внукам и правнукам хватит и ещё останется! Сажать, чтобы другим не повадно было!
32 1
Катастрофа заключается в том , что эти люди идут на осознанное разграбление население. Системно выстраивая пути вывода денег.
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Какое ему СИБЭКО? Плачет, что здоровья нет, а сам лез, совсем забыв про то, что его (здоровья) у него совсем нет. Вспомнил про него лишь тогда, когда попал на нары… Здоровье, как и честь, смолоду надо беречь!!!
16 1
А между тем выяснилось, что и в Бердском пенсионном фонде подворовывают. Там идет тотальная проверка сейчас.
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Его же с Сибэко вместе со своей командой пнули. После этого он в Сибири переждал. Потом своих в КБУ притащил. До сих пор там работают.
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Из текста статьи понятно что живет он в многоквартирном доме. Не в таунхаусе не на чайке. Даже не в изумрудном. Покажите его скрытые активы если он такой коррупционер
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Хозяину будет бесплатно трубы менять, с удовольствием.
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Так ему и надо. Только и умеет воровать.
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«вит», не надо за меня комментировать. моветон.
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а ведь этот выполняет волю крышевателя, объясняя, что из Обского ВОДОХРАНИЛИЩА качать воду и продавать ее населению для его предприятия УБЫТОЧНО, но только не для него лично и устойчивой группы….
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Да а еще ее чуть чуть подогреть, то будет тепловая ЭНЕРГИЯ, это для предприятия голые УБЫТКИ, но для стаи золотая жила!!!
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Вот посмотрите «система» его «вытащит» после приговора и частичной отсидки! Хочется сказать спасибо следователям дознавателям всем кто добросовестно выявляет злостных коррупционеров и садит их за решетку
Только «бьют по рукам» правоохранителям они провели кропотливую работу а «система» пытается отмазать виновника и всячески мешает правоохранителям
Пример Мартьянов отсидел не весь срок и 34млн доказанныхсворованых не вернул
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У меня вопрос к знатокам-народным избранникам, где в городе не воруют..?
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