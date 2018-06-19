Инструкция: Когда вызывать скорую помощь в Бердске

Когда человеку плохо, нужно обращаться в скорую помощь по телефону «03» — это с детства знают многие поколения жители Бердска. Но постепенно к нему добавился «030» — с мобильного, единый телефон экстренных служб «112». О том, какие вызовы бывают экстренными, а какие неотложными рассказал главврач бердской горбольницы Юрий Краморов

На основании приказа министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и приказа министерства здравоохранения Новосибирской области №1413 от 14 мая 2018 поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются:

1. Нарушения сознания, представляющие угрозу жизни (потеря сознания, внезапное изменение уровня сознания).

2. Нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни (остановка дыхания, приступ удущья, внезапное усиление одышки).

3. Нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни (остановка кровообращения, шок, нарушение сердечного ритма с падением гемодинамики, острая сердечная недостаточность).

4. Психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц.

5. Внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни (острый коронарный синдром, внезапная интенсивная абдоминальная боль).

6. Внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни.

7. Травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни.

8. Термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни.

9. Внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни.

10. Роды, угроза прерывания беременности.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:

1. Внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства.

2. Внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства.

3. Констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, оказывается в следующих формах:

1. Экстренной — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

2. Неотложной — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Не выписывают больничные и рецепты

В случаях, когда обращение не подлежит обслуживанию бригадой скорой помощи, старший врач, руководствуясь правилами приема вызовов и классификатором поводов, имеет право отказать вызывающему в приеме вызова, при этом он предоставляет информацию о том, в какое учреждение здравоохранения гражданину следует обратиться за медицинской помощью.

Отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» не выдает документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-медицинских заключений, не проводит экспертизу алкогольного опьянения.

Медицинские работники бригад скорой медицинской помощи не выписывают рецепты, не назначают систематическое лечение больных на дому, не выполняют назначения лечащих врачей при отсутствии экстренных медицинских показаний.

В ситуациях, не требующих вызова бригады скорой помощи, сотрудники скорой помощи консультаций по телефону не проводят. В случаях необходимости оказания первой медицинской помощи может быть получена консультация старшего врача скорой помощи.