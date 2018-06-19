Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона

Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)

Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)

Сканирование документа, фото

Сканирование текст с распознаванием, без форматирования

Сканирование текст с распознаванием, с форматированием

Отправка/прием файлов по электронной почте

Отправка/прием файлов с веб-сайтов

Запись файлов на флеш-карту

Набор текста (А4 формат)

Составление резюме

Рассылка резюме до 5 адресов

Отправка факса (1 страница)

Отправка факса по межгороду (1 страница)

Прайс-лист

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона прогон 5 руб. Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 5 руб. от 1шт. до 50 шт. Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 4,5 руб. от 51 шт. Сканирование документа, фото шт. 40руб. До А4 формата Сканирование текст с распознаванием, без форматирования стр. 30руб. До А4 формата Сканирование текст с распознаванием, с форматированием Стр. 50руб. До А4 формата Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15руб. До 10Мб Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20руб. До 10Мб Запись файлов на флеш-карту шт. 15р. Флеш-карта Ваша Набор текста (А4 формат) Стр. 100р. Составление резюме Стр. 100р. Рассылка резюме до 5 адресов 75р. Отправка факса (1 страница) Бердск 30р. Отправка факса по межгороду (1 страница) 60р.

Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00

Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

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