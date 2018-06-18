У вас прямо сейчас шарят по карманам, а вы глазами хлопаете

В рубрику «Сообщи свои новости» написала zizou:
Из блога:
Всякий раз, когда я натыкаюсь в своей ленте на кретински-бодрое заявление, типа: «А вы что, на самом деле собирались жить на свою пенсию? Вот я, одинокое лобо-херобо, рассчитываю только на себя, я молодец, а вы овцы», ну и всё в таком роде, меня прямо такая злость охватывает, что кушать не могу.
Потому что не ваше собачье дело, что я собиралась делать. Жить на свою пенсию. Переводить её всю на спасение дождевых червей или сжигать по четвергам в мангале, приплясывая вокруг в голом виде.
Речь вообще не идёт о пенсионном возрасте, как вы понять не можете? Слов уже не хватает. Пенсия по возрасту — это советское понятие. Там вообще другая система была. Совсем. Там была статья за тунеядство. Посадить могли, если ты не работаешь. А сегодня ты можешь идти на пенсию в любой день недели. В любом возрасте. Не хочешь работать — не работай. Может, у тебя есть лишняя квартира на Манхеттене, ты её сдаешь и тебе хватает на кусочек хлебца. Или каждый месяц тебе присылает пару франков дядюшка из Буркина-Фасо. Никому и дела нет.
Это же такая простая вещь. Есть у вас вклад в банке. Вы туда приходите, а вам говорят, что ваших денег больше нет. Но вы держитесь. Здоровья вам. «Банк обанкротился?» — «Нет, но было принято решение перевести ваши деньги на другие нужды» — «На какие это?» — «На нужные. У нас в банке не хватает денег. Очень много стало клиентов, а вносят очень мало средств. Поэтому вот так вот. Может, через лет восемь отдадут вам ваш вклад. Следующий».
Или вы заплатили каско, попали в аварию, а в страховой вам говорят, что они пересмотрели договор. Не будут вас чинить, потому что у вас ущерб ниже миллиона, допустим. Заявляя прямо в ваши круглые от изумления глаза, что вы прекрасно выглядите, подтянуты, стройны и вполне способны походить пешком. Зачем вам автомобиль?
Ныне пенсия — это такой был принудительный договор с государством. Чего нам сообщало государство? «Я вам не доверяю, вы не рачительны, будете старыми и немощными, не сможете работать, начнете по помойкам шляться, портить мне вид. Поэтому я насильно беру каждый месяц у вас деньги. Не, не на совсем. Когда вы доживете до 55/60, я, государство, эти деньги вам начну порциями возвращать. И буду вам платить эти деньги даже в том случае, если ваши собственные отчисления уже закончатся. Но если вы помрете раньше срока, то все ваши деньги сгорают — пуф!»
А теперь вам говорят, что договор изменился. Сроки отодвинуты. То есть, шансов получить ваши (ваши!) деньги обратно у вас резко уменьшились.
Иными словами, это банальный кидок. Мошенничество. Когда у вас сгорает вклад в банке, вы же понимаете, что произошло? Почему тут идёт речь о каком-то возрасте? Причем тут возраст вообще? Вам что, раньше закон запрещал работать после пятидесяти пяти? Зельдину закон после 90-та запрещал в театре служить? С другой стороны, если вы сегодня пару миллионов в баксах выиграете в лотерею, а вам двадцать, то можете больше и не работать. Пенсия уже наступила.
Наше государство нас взяло и просто кинуло. Всё. В этом суть происходящего. Не, государство сильное. Захотят, введут отдельный налог на содержание, допустим, Думы, и вы будете его платить, никуда не денетесь. Но вы хотя бы поймете, что с вас тупо берут лишние деньги непонятно на что.
А здесь с вами провернули операцию, которая называется в УК «мошенничество на доверии». И всё это в особо крупных размерах.
В начале девяностых именно так кинули население. Было девять тыщ на книжке, можно было машину купить вчера, а сегодня — иди купи блок «Бонда». И всякое советское страхование. Люди годами откладывали, а на выходе получали фантики.
Но тогда объясняли, что строй поменялся. Нет больше СССР.
Сегодня что случилось? Кто-то обанкротился? Пусть имущество распродают.
Да, государство может поступить именно так. И ещё хуже. Может совсем вас до нитки обобрать. Потому что оно есть аппарат в том числе и насилия. Но ведь и отношение к такому государству будет соответствующим.
С нами разговаривают? Может, мы больше не хотим ПФР вообще. Ни зданий их не хотим, ни чиновников не хотим, ни отчислений в этот фонд. Может, наше общество желает, чтобы они все шли лесом (но вначале — аудит).
У вас прямо сейчас шарят по карманам, а вы глазами хлопаете. «Я и так собирался работать». Ну, молодец, возьми с полки леденец. «Ой, да это не очень большие деньги» — можно у вас тысяч пять каждый месяц подрезать в подворотнях, не расстроитесь? Отличная позиция. Как она там называется? А. Позиция терпилы. Идите, над украинцами похохочите. Это можно.
https://unilevel.livejournal.com/1200287.html
душевно изложено.
а может пора с горбачёва спросить? пока он ещё телепается?
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почти по Зощенко:
«…….Казначей, жаба, говорит:
— Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.
………….. » (С)
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добавлю…по поводу аргумента «а вот на западе давно уже повысили возраст дожития»…..
с тех пор, как рухнул СССР и на западе перестали церемониться как со среднем классом , так и со стариками..зачем? уже нет такого противника как социализм, можно больше не играть в театр …
про то, что с 90х гг всё западное общество перевели на кредитно -финансовое удушение (новый тип «экономики») и средний класс сейчас там мельчает, это отдельный разговор..
о стариках ..Итак, «Кристин Лагард – директор МВФ: «Старики живут слишком много и представляют опасность для мировой экономики, что-то нужно сделать».
На своем каждом семестровом собрании МВФ ставит горячую тему для анализа. На последней встрече такого рода он довольно агрессивно подошел к проблеме стареющего населения. Фонд, среди прочего, призвал к сокращению льгот и увеличению пенсионного возраста из-за «риска жизни дольше, чем ожидалось». Он также предложил рыночные решения для снижения этого «риска».
«Если срок жизни возрастет на три года до того уровня, что прогнозируется к 2050 году, стоимость старения, которая уже огромна для правительств, предприятий, страховых компаний и частных лиц, увеличится на 50% в странах с развитой экономикой. Принимая во внимание ВВП в развивающихся странах, эта дополнительная стоимость составит 25%. В абсолютном выражении запланированная стоимость увеличения продолжительности жизни будет расти на десятки миллиардов долларов в глобальном масштабе».
Это ставит под угрозу жизнеспособность государственных финансов, вызывая уровень государственного долга в аналогичной пропорции. Параллельно существует риск для платежеспособности частных лиц ».
Как пояснил на пресс-конференции глава Департамента рынков капитал. Виньялс, где он представил отчет — «Долгая жизнь хороша, но она имеет значительный финансовый риск». В этом контексте он просит правительства признать, что старение может создавать серьезные проблемы в будущем и что это риск. Чтобы нейтрализовать последствия, он рекомендует комбинировать увеличение пенсионного возраста с другими мерами. В частности, продление пенсионного возраста, она предлагает, сделать так, чтобы количество лет, в течение которых пенсионер будет получать пенсию, не будет увеличиваться. Но этого недостаточно. МВФ считает, что необходимо принять и другие меры, включая сокращение пенсий, увеличение взносов и возможность для государств-членов нанимать частных страховщиков для покрытия этого «риска для людей, живущих дольше, чем ожидалось».
Экономисты МВФ ожидают, что их собственные граждане увеличат свои сбережения посредством пенсионных планов, рекомендуют даже принуждать заключать контракты на использование обратных ипотечных кредитов, по которым жилье человека будет отдаваться в Банк в момент его смерти в обмен на получение ежемесячного дохода для поддержания жизни в престарелые годы. Фонд также просит страны повысить прозрачность при представлении отчетности о тенденции к старению и о том, как они готовятся финансировать выход на пенсию.»
Оригинал статьи: http://tipadela3.ro/stiri/fmi-batranii-traiesc-prea-mult-si-este-un-risc-pentru-economia-globala-trebuie-facut-ceva/
я вот не пойму , о каких «духовных скрепах» и «патриотизме» говорят в Кремле , если Россия практически полностью легла под западные лекала ? Ну, пусть тогда кремлевские засунут себе в одно место все их уверения об «уважении к ветеранам» и «достойной жизни наших людей»…
зы…социализм был лучше, если бы только элита не сгнила тогда…А вот нынешней «элите» даже гнить не надо — она и так вышла из бандитских 90х…
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Дмитрий Ольшанский. Проблема повышения пенсионного возраста не имеет никакого отношения к повышению пенсионного возраста.
И можно сколько угодно рассказывать друг другу увлекательные истории про «пенсионерка в 55 — это абсурд», «а вот на Западе-то как все устроено, посмотрите», «России нужен экономический рост, кто работать-то будет» и «от сидения на диване сокращается жизнь», сыпать цифрами и снобировать простецов суровой макроэкономической правдой, но даже школьнику из первого «А» почему-то понятно: обман.
Потому что наврали.
Обидели и наврали.
И очевидно, в чем тут подвох.
Дело в том, что нельзя в бедной стране, которая при этом лопается от денег, начинать экономию с самых бедных.
Это то самое преступление, которое хуже, чем преступление.
Нельзя, держа в руках большую сумку с кэшем, говорить человеку:
— Че-то ты рановато засобирался получать на халяву эти 200 долларов. Давай ты подождешь еще лет пять? Ой, прости, у меня миллиард на пол упал, щас я его в мусорку выкину и продолжим разговор про сокращение и эффективность.
Вообще-то нам есть что сокращать — и кого научить жить по средствам.
Если сначала отобрать у спецслужащих все их спецльготы, заставить начальников жить на одну зарплату, а не на цифры из форбса, уговорить олигархию заплатить windfall tax за подаренное в девяностых, вложить в страну бесконечные денежные горы «профицита бюджета» и хоть какую-то часть из полутриллиона «резервов», не тратить на московскую плитку и искусственные деревья бюджеты целых государств, вернуть домой русский Лондон, перестать прощать долги братушкам и финансировать «дружбу», строить дороги не по цене полета на Луну и отменить переселение Средней Азии на здешние рабочие места с бешеным демпингом, — то потом, в том раю, который образуется в результате такой экономии, можно и спросить у пенсионеров, не хотят ли они поработать еще несколько лет.
Поучаствовать, знаете ли, в общем деле скромности и воздержания. Проявить понимание.
Но не раньше.
А пока наша система швыряет деньги в разные стороны как пьяный купец из советского разоблачительного фельетона, — проявлять понимание не надо.
— Я от ста долларов прикурю, а ты там это, ну, прижмись, сэкономь. Хорошо?
Плохо. (с)
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