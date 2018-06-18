ЕС продлил санкции против России из-за Крыма еще на год

Совет ЕС продлил 18 июня ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией» до 23 июня 2019 года, сообщается в понедельник коммюнике пресс-службы совета.

Этот санкционный пакет с 2014 года ежегодно продлевается на годовой срок, в прошлый раз ограничительные меры продлили в июне 2017 года до 23 июня 2018-го.

В законодательном акте от 23 июня 2014 года говорилось, что «6 марта 2014 года главы государств и правительств государств-членов союза твердо осудили нарушение Российской Федерацией… территориальной целостности Украины».

Принятое советом решение вступает в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.