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ЕС продлил санкции против России из-за Крыма еще на год

В 2014 года Совет Европы ежегодно пролонгирует антироссийские ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма».

18.06.2018 Фото: Википедии Нет комментариев

ЕС продлил санкции против России из за Крыма еще на год

28 стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции

Совет ЕС продлил 18 июня ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией» до 23 июня 2019 года, сообщается в понедельник коммюнике пресс-службы совета.

Этот санкционный пакет с 2014 года ежегодно продлевается на годовой срок, в прошлый раз ограничительные меры продлили в июне 2017 года до 23 июня 2018-го.

В законодательном акте от 23 июня 2014 года говорилось, что «6 марта 2014 года главы государств и правительств государств-членов союза твердо осудили нарушение Российской Федерацией… территориальной целостности Украины».

Принятое советом решение вступает в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.


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