ЕС продлил санкции против России из-за Крыма еще на год
Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске
За отставку премьера Медведева из-за повышения пенсионного возраста и НДС собирают подписи
Песков: пока Путин не может наложить вето на закон о повышении пенсионного возраста
Грязь с трех дорог из-за неправильного тротуара стекает во двор дома в Бердске
До 24 июня отключили горячую воду в Микрорайоне Бердска
Аграрный университет Новосибирска лишили аккредитации по шести направлениям
Попало на видео избиение врача мужем пациентки в больнице Новосибирска
Шторм с градом, ветром, грозами и ливнями накроет Бердск