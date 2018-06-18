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Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Бордюр, отделяющий остановочную платформу от проезжей части, может стать причиной трагедии, считают бердчане. Власти успокаивают.(ФОТО)

18.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Порог на пути к автобусу может стать роковым препятствием

Сейчас остановка транспорта «18-й квартал» на левой стороне улицы Ленина находится не в самом опрятном виде. Остановочная площадка, где пассажиры ожидают транспорта, покрыта свежим асфальтом. Бордюр, отделяющий площадку остановки от проезжей части, возвышается над свежим асфальтом на 5-6 сантиметров. Новое покрытие с боков остановки обрывается крутой ступенькой. Довершает картину гудрон, полосами разлитый под крышей остановочного павильона.

Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Асфальтовое покрытие остановки резко обрывается

Сегодня, 18 июня, читатели «Курьер. Среда. Бердск» выразили опасения относительно безопасности остановки. Жители боятся, что наличие такого «порога» на пути к автобусу может стать роковым для пожилых граждан, испытывающих трудности при ходьбе.

Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Вход на остановку — ступенька

Начальник отдела благоустройства управления ЖКХ Андрей Вишневский рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что состояние остановки — не окончательное. Ремонтные работы будут продолжаться до логического завершения.

— На остановке «18 квартал» работа не окончена. Все будет сделано качественно, в рамках программы «Доступная среда» сделаем асфальт в уровень с поребриком, пандусы, обнижения… Все будет, как положено, — заверил Андрей Вишневский.

Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Площадка под навесом залита липким гудроном


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    У захарушки бы так так крыльцо отремонтировали.
    Но у него так почему то не могут.
    А вообще за такое надо подрядчикам и заказчикам руки и ноги на месте отрывать и лицом по этому асфальту возить.

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  2. Местный

    За то положительно оценили работу мэра 73% жителей!!!!! Вот результат и показатель работы мэра!

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