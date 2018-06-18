Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Порог на пути к автобусу может стать роковым препятствием
Сейчас остановка транспорта «18-й квартал» на левой стороне улицы Ленина находится не в самом опрятном виде. Остановочная площадка, где пассажиры ожидают транспорта, покрыта свежим асфальтом. Бордюр, отделяющий площадку остановки от проезжей части, возвышается над свежим асфальтом на 5-6 сантиметров. Новое покрытие с боков остановки обрывается крутой ступенькой. Довершает картину гудрон, полосами разлитый под крышей остановочного павильона.
Асфальтовое покрытие остановки резко обрывается
Сегодня, 18 июня, читатели «Курьер. Среда. Бердск» выразили опасения относительно безопасности остановки. Жители боятся, что наличие такого «порога» на пути к автобусу может стать роковым для пожилых граждан, испытывающих трудности при ходьбе.
Вход на остановку — ступенька
Начальник отдела благоустройства управления ЖКХ Андрей Вишневский рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что состояние остановки — не окончательное. Ремонтные работы будут продолжаться до логического завершения.
— На остановке «18 квартал» работа не окончена. Все будет сделано качественно, в рамках программы «Доступная среда» сделаем асфальт в уровень с поребриком, пандусы, обнижения… Все будет, как положено, — заверил Андрей Вишневский.
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У захарушки бы так так крыльцо отремонтировали.
Но у него так почему то не могут.
А вообще за такое надо подрядчикам и заказчикам руки и ноги на месте отрывать и лицом по этому асфальту возить.
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За то положительно оценили работу мэра 73% жителей!!!!! Вот результат и показатель работы мэра!
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