Опасной для жизни стала после ремонта остановка в Бердске

Сейчас остановка транспорта «18-й квартал» на левой стороне улицы Ленина находится не в самом опрятном виде. Остановочная площадка, где пассажиры ожидают транспорта, покрыта свежим асфальтом. Бордюр, отделяющий площадку остановки от проезжей части, возвышается над свежим асфальтом на 5-6 сантиметров. Новое покрытие с боков остановки обрывается крутой ступенькой. Довершает картину гудрон, полосами разлитый под крышей остановочного павильона.

Сегодня, 18 июня, читатели «Курьер. Среда. Бердск» выразили опасения относительно безопасности остановки. Жители боятся, что наличие такого «порога» на пути к автобусу может стать роковым для пожилых граждан, испытывающих трудности при ходьбе.

Начальник отдела благоустройства управления ЖКХ Андрей Вишневский рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что состояние остановки — не окончательное. Ремонтные работы будут продолжаться до логического завершения.

— На остановке «18 квартал» работа не окончена. Все будет сделано качественно, в рамках программы «Доступная среда» сделаем асфальт в уровень с поребриком, пандусы, обнижения… Все будет, как положено, — заверил Андрей Вишневский.