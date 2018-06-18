За отставку премьера Медведева из-за повышения пенсионного возраста и НДС собирают подписи

Сегодня, 18 июня, движение «Открытая Россия» начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева, сообщили в ОР «Курьер. Среда. Бердск».

Акция связана с планами правительства повысить пенсионный возраст, ставку НДС и другими экономическими шагами, которые, по мнению участников движения, ведут население страны к обнищанию.

Как сообщила член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко, повышение НДС и пенсионного возраста в России сейчас это «гол в свои же ворота»:

«При средней продолжительности жизни у мужчин 64,9 лет повысить возраст выхода на пенсию до 65 – это гол в свои же ворота. Пенсионеры и сейчас самый незащищенный слой, выживающий на 14 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не относится к привилегированному слою российского общества, силовикам, которые идут на пенсию в 40 и не бедствуют.

Работа Правительства заключается в том, чтобы сделать жизнь граждан страны достойной. Последние решения Дмитрия Медведева являются грубым нарушением правил. Покажем ему красную карточку» — сообщила Шевченко.

Кампания #КраснаяКарточкаМедведеву продлится до окончания Чемпионата мира по футболу, за это время активисты ОР планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Государственной думы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.

Регионы, которые уже подключились к акции: Москва, Тюмень, Татарстан, Липецк, Орел, Московская область, Тамбов, Ростов-на-Донy, Тверь, Томск. Всего планируется участие около 30 регионов страны.