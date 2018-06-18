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За отставку премьера Медведева из-за повышения пенсионного возраста и НДС собирают подписи

«Открытая Россия» хочет показать председателю правительства красною карточку: последними реформами он забил гол в свои ворота. Акция продлится до конца ЧМ-2018 по футболу.

18.06.2018 Фото: Кремлин.ру 5 коммент.

За отставку премьера Медведева из за повышения пенсионного возраста и НДС собирают подписи

Дмитрий Медведев

Сегодня, 18 июня, движение «Открытая Россия» начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева, сообщили в ОР «Курьер. Среда. Бердск».

Акция связана с планами правительства повысить пенсионный возраст, ставку НДС и другими экономическими шагами, которые, по мнению участников движения, ведут население страны к обнищанию.

Как сообщила член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко, повышение НДС и пенсионного возраста в России сейчас это «гол в свои же ворота»:

«При средней продолжительности жизни у мужчин 64,9 лет повысить возраст выхода на пенсию до 65 – это гол в свои же ворота. Пенсионеры и сейчас самый незащищенный слой, выживающий на 14 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не относится к привилегированному слою российского общества, силовикам, которые идут на пенсию в 40 и не бедствуют.
Работа Правительства заключается в том, чтобы сделать жизнь граждан страны достойной. Последние решения Дмитрия Медведева являются грубым нарушением правил. Покажем ему красную карточку» — сообщила Шевченко.

Кампания #КраснаяКарточкаМедведеву продлится до окончания Чемпионата мира по футболу, за это время активисты ОР планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Государственной думы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.

Регионы, которые уже подключились к акции: Москва, Тюмень, Татарстан, Липецк, Орел, Московская область, Тамбов, Ростов-на-Донy, Тверь, Томск. Всего планируется участие около 30 регионов страны.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Покажите красную карточку президенту. А то типа добрый царь не в курсе, что за бред?

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    • Поросёнок Пётр

      Добрый батюшка царь не в курсе, да ;)
      Обращаться к президенту с идеями реализации пенсионной реформы преждевременно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, инициативы пока прорабатываются в правительстве без участия главы государства.
      Так, что россиянам нужно вставать на колени и ползти к Кремлю, дабы рассказать Государю всю правду о злых боярах *PARDON*

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    В целом ситуация в стране стабильная .
    Есть конечно недовольные , но они глупые , как дети малые у которых отняли конфетку и им побарабану откуда берутся пенсии — вот , дай им , и всё .

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  3. Аноним

    а что Медведев?
    Это Путин у нас руку на конституцию клал и поклялся там кого-то защищать и что-то там эдакое гарантировать, вроде 7 статьи конституции о социальном государстве )
    (И внутренне заливаясь смехом — ну надо же, идиоты, снова поверили.)
    У ВВП в этот раз даже предвыборной программы не было — он стал президентом просто так, потому что кто если не он.))
    Поэтому Мутко сделали строителем — ну а кто если не он?
    И кто еще кроме Медведева ?
    кто еще , кроме путинских умеет выворачивать населению карманы? логично же ?)))

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  4. Аноним

    Кто ж его посадит? Он же памятник!…https://marafonec.livejournal.com/7111910.html

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