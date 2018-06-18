За отставку премьера Медведева из-за повышения пенсионного возраста и НДС собирают подписи

Сегодня, 18 июня, движение «Открытая Россия» начинает сбор подписей за отставку премьер-министра Медведева, сообщили в ОР «Курьер. Среда. Бердск».
Акция связана с планами правительства повысить пенсионный возраст, ставку НДС и другими экономическими шагами, которые, по мнению участников движения, ведут население страны к обнищанию.
Как сообщила член совета «Открытой России» Анастасия Шевченко, повышение НДС и пенсионного возраста в России сейчас это «гол в свои же ворота»:
«При средней продолжительности жизни у мужчин 64,9 лет повысить возраст выхода на пенсию до 65 – это гол в свои же ворота. Пенсионеры и сейчас самый незащищенный слой, выживающий на 14 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не относится к привилегированному слою российского общества, силовикам, которые идут на пенсию в 40 и не бедствуют.
Работа Правительства заключается в том, чтобы сделать жизнь граждан страны достойной. Последние решения Дмитрия Медведева являются грубым нарушением правил. Покажем ему красную карточку» — сообщила Шевченко.
Кампания #КраснаяКарточкаМедведеву продлится до окончания Чемпионата мира по футболу, за это время активисты ОР планируют собрать подписи в 30 регионах страны и затем привезти их в Москву для передачи депутатам Государственной думы. Движение потребует от депутатов выразить недоверие премьер-министру.
Регионы, которые уже подключились к акции: Москва, Тюмень, Татарстан, Липецк, Орел, Московская область, Тамбов, Ростов-на-Донy, Тверь, Томск. Всего планируется участие около 30 регионов страны.
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Покажите красную карточку президенту. А то типа добрый царь не в курсе, что за бред?
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Добрый батюшка царь не в курсе, да
Обращаться к президенту с идеями реализации пенсионной реформы преждевременно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, инициативы пока прорабатываются в правительстве без участия главы государства.
Так, что россиянам нужно вставать на колени и ползти к Кремлю, дабы рассказать Государю всю правду о злых боярах
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В целом ситуация в стране стабильная .
Есть конечно недовольные , но они глупые , как дети малые у которых отняли конфетку и им побарабану откуда берутся пенсии — вот , дай им , и всё .
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а что Медведев?
Это Путин у нас руку на конституцию клал и поклялся там кого-то защищать и что-то там эдакое гарантировать, вроде 7 статьи конституции о социальном государстве )
(И внутренне заливаясь смехом — ну надо же, идиоты, снова поверили.)
У ВВП в этот раз даже предвыборной программы не было — он стал президентом просто так, потому что кто если не он.))
Поэтому Мутко сделали строителем — ну а кто если не он?
И кто еще кроме Медведева ?
кто еще , кроме путинских умеет выворачивать населению карманы? логично же ?)))
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Кто ж его посадит? Он же памятник!…https://marafonec.livejournal.com/7111910.html
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